Kapıkule Sınır Kapısı'nda yeni rekor
Modernizasyon çalışmaları devam eden Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yeni rekor geldi. İhracat yönünde bin 200’ü aşan geçiş ile rekor kırılan kapıdan, dün ithalat yönünde bin 348 TIR giriş yaptı.
Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ihracatta Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’de yaşanan TIR kuyruklarını sona erdirmek için harekete geçmiş, modernizasyon çalışmalarına başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay öncülüğünde ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) desteği ile başlatılan çalışmalar, henüz inşaat tamamlanmadan meyvelerini vermeye başladı. Geçen yıl günde ortalama 900 TIR’ın geçiş yaptığı Kapıkule’den, Ekim ayında ihracat yönünde yüzde 30 artışla bin 200 TIR geçişi ile rekor kırılmıştı. Dün ise kapı geçişlerinde yeni bir rekor kırıldı ve ithalat yönünde bin 348 TIR geçiş yaptı.
İşlem hacmini artırmak için Kapıkule Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaatın Aralık ortasında tamamlanması hedefleniyor. İnşaat tamamlandığı zaman 8 çıkış peronu, 5 giriş peronu ve 24 adet dolum ünitesi olacak. Böylece bekleme süresi minimize edilecek. Hedeflenen günlük bin 500 ihracat çıkışıdır.
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