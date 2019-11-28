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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
28.11.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yeni rekor

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yeni rekor

Modernizasyon çalışmaları devam eden Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yeni rekor geldi. İhracat yönünde bin 200’ü aşan geçiş ile rekor kırılan kapıdan, dün ithalat yönünde bin 348 TIR giriş yaptı.

Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin ihracatta Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’de yaşanan TIR kuyruklarını sona erdirmek için harekete geçmiş, modernizasyon çalışmalarına başlamıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay öncülüğünde ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) desteği ile başlatılan çalışmalar, henüz inşaat tamamlanmadan meyvelerini vermeye başladı. Geçen yıl günde ortalama 900 TIR’ın geçiş yaptığı Kapıkule’den, Ekim ayında ihracat yönünde yüzde 30 artışla bin 200 TIR geçişi ile rekor kırılmıştı. Dün ise kapı geçişlerinde yeni bir rekor kırıldı ve ithalat yönünde bin 348 TIR geçiş yaptı. 

İşlem hacmini artırmak için Kapıkule Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaatın Aralık ortasında tamamlanması hedefleniyor. İnşaat tamamlandığı zaman 8 çıkış peronu, 5 giriş peronu ve 24 adet dolum ünitesi olacak. Böylece bekleme süresi minimize edilecek. Hedeflenen günlük bin 500 ihracat çıkışıdır.

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