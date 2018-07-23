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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Kanada buğdayına koydukları yasağı kaldırdılar

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Kanada buğdayına koydukları yasağı kaldırdılar

Japonya’nın, Kanada’dan ithal ettiği buğdaya koyduğu geçici ithalat yasağını kaldırdığı açıklandı.

KANADA Tarım ve Gıda Bakanı Lawrence MacAulay ve Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Japonya Tarım Bakanlığının bu konuda duyuru yayınladığını belirtti. 

Japonya’nın Kanada buğdayında ticaretin geçici olarak askıya alınması hakkındaki kararı kaldırmasından memnunluk duyulduğu ifade edilen açıklamada, "Kanada hükümeti, Japonya Tarım Bakanlığının kendi bilimsel testlerini tamamladıktan sonra Kanada buğdayının ithalatına ilişkin geçici askıya alma işlemlerini kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Japonya Tarım Bakanlığının bu kararı Kanada buğdayının mükemmel kalitesini ve tutarlılığını da teyit etti’’ değerlendirmesinde bulunuldu. 

Kanada’nın güney Alberta bölgesinde yetkisiz olarak genetiği değiştirilmiş buğday ticareti faaliyetlerinin sona erdiği belirtilen açıklamada, Kanada’nın güvenilir bir küresel buğday tedarikçisi olduğu kaydedildi. 

Japonya Tarım Bakanlığı geçen haziran ayında, Kanada’nın Güney Alberta bölgesinde hasat edilen buğdayların genetiğinin değiştirildiğini gerekçe göstererek ithalatı geçici durdurmuştu. 

Kanada makamları ise sorunun zararlı otlarla mücadele için bir bölgede gerçekleştirilen zirai mücadele ilacı denemelerinden kaynaklandığını açıklamıştı. 
GDO’lu buğdayın, dünya genelinde ticari olarak kullanılmasına izin verilmiyor. Kanada ve Amerika'da genetiği değiştirilmiş buğday üzerinde bazı tarımsal denemelerin devam ettiği biliniyor. 

Kanada'da ülke genelindeki 22 milyon dönümlük alanda yıllık 30 milyon tonluk buğday üretimi ve dünya genelinde yılda yaklaşık 6,6 milyar dolar değerinde buğday ihracatı gerçekleştiriliyor. 

 

 

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