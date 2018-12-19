Kamu binalarına harcama yüzde 53 arttı
KAMU için hizmet binalarına yapılan harcamalar son sürat devam ediyor.
11 aylık dönemde hizmet binaları yapımına ilişkin harcamalar 11.2 milyar lira oldu. Geçen yıl ocak-kasım döneminde 7.3 milyar liralık harcama yapılmıştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53’lük artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk ayında hizmet binası için müteahhitlere yapılan ödeme 8.5 milyon liraydı. Şubatta 644.2 milyon lira, martta 583 milyon lira aktarıldı. Nisanda 1.7 milyar lira, mayısda 1.2 milyar lira, haziranda 1 milyar lira, temmuzda ise 1.3 milyar lira harcama yapıldı. Ağustosta 956.5 milyon liralık harcama olurken eylülde 961.1 milyon liralık harcama gerçekleşti. Ekimde 1.4 milyar lira, kasım ayında da 1.4 milyar liralık harcama yapıldı.
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