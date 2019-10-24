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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci

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Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci

Kırşehir'de hasadı devam eden, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde havaların sıcak gitmesi sayesinde son 5 yılın en yüksek rekoltesine ulaşılması bekleniyor.

Cevizde son 4 yılda yüzde 50-70 ürün kaybı yaşayan üreticilerin, bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla başlayan ve halen devam eden hasat döneminde yüzü güldü.
Kaman ilçesi ve çevre köylerde her geçen yıl yenilerinin kurulmasıyla 21 bin dönüme ulaşan ceviz bahçelerinden, bu yıl şu ana kadar bin 480 ton ceviz elde edildi.

Don nedeniyle 2015'te 309, 2016'da 410, 2017'de 370, 2018'de 820 ton ceviz elde edilen bahçelerde hasadın tamamlanmasıyla rekoltenin bin 700 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İnce kabuğu ve lezzeti nedeniyle ilgi gören Kaman cevizinin kilogramı kabuklu 35-40, kabuksuz 75-90 liradan satılıyor.

"CEVİZ FİYATI DÜŞTÜ"

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl verimin son 4 seneye kıyasla çok iyi olduğunu söyledi.

Üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Gökalp, Kaman cevizinin sadece bölgesinde değil dünyada tanındığını ifade etti.

Kaman'da şu ana kadar bin 480 ton ceviz toplandığını dile getiren Gökalp, "Kaman'daki ceviz bahçelerimiz her yıl büyüyor. 14 bin dönüm kapalı, 7 bin dönüm açık 21 bin dönüm Kaman cevizi bahçemiz var. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı Kaman cevizinde yüksek rekolte aldık. Rekoltenin yüksek olması ceviz fiyatlarını düşürdü." diye konuştu.

"REKOLTE BEKLEDİĞİMİZDEN DE YÜKSEK OLDU"

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de son 4 yılda yaşanan zirai donlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini, bu yıl ise hava sıcaklarının iyi gitmesiyle üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Göçmen, "Bu sene cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden de yüksek oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artar." dedi.

Gerçek Kaman cevizinin kilogramının 35-40 lira arasında olması gerektiğine işaret eden Göçmen, "Masraflarımız arttı, maliyetlerimiz yükseldi. 50 liraya çalışan işçi 150 liraya çalışıyor, mazot litre fiyatları arttı. Mutlaka bizim de bu girdileri, ürünlerimize yansıtmamız lazım ki işimize devam edebilelim." ifadelerini kullandı.
Ceviz üreticisi Ümit Ayas da hasadın başlamasına rağmen kendisine ait bahçedeki birçok ağaçta hala ürün bulunduğunu söyledi.

Rekoltenin çok iyi olduğunu belirten Ayas, "Bu sene çok güzel, sonraki yıllarda çok daha güzel olacağına inanıyorum. Genç çiftçilerimize ve gençlerimize ceviz yetiştirmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

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