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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.04.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Kahverengi olan yumurtalar da 'organik' diye satılıyor ama

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Kahverengi olan yumurtalar da 'organik' diye satılıyor ama

Balıkesir Ticaret Borsası ve Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, toplumun kandırılmaması adına "yetiştirme metodu kodu" sisteminin yarın uygulamaya gireceğini hatırlatarak, "Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor." dedi.

Kula,  Balıkesir'de 7 milyon yumurta tavuğu olduğunu ve yıllık 1 milyar 800 milyon adet yumurta üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
Yumurtalardaki numaralama sisteminin organik yetiştiricilikte "0", açık dolaşımda yetişen için "1", kümeste kafessiz yetiştiricilik için "2", kafeste yetiştiricilik için "3" kodlu olacağını anlatan Kula, şöyle konuştu:  "Toplumun kandırılmaması adına bu barkod sistemi uygulamaya girecek. Yani her yumurta organik adı altında satılıyor ama her yumurta maalesef organik değil. Organik olan yumurtalar bunların içinde çok çok az. Serbest dolaşan tavuk yumurtası da kafessiz yetiştirilen yumurtalar da organik kafeste üretilmesine rağmen kahverengi olan yumurtalar da organik diye satılıyor. Haksız kazanç sağlanmaması adına uygulanmış bir sistemdir. Ben bu kodlamada emeği geçen bakanlık yetkililerinin her birine Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği adına teşekkür ederim." 

 TESİSLER DENETLENİYOR 

Kula, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yumurta üreticileri için "yetiştirme metodu kodu" uygulamasının başladığını ve geçiş süreci için ise 16 Nisan'a kadar zaman tanındığını dile getirerek, bu sürenin uzatılması hakkında şimdilik bir duyuru olmadığı için tüm üreticilerin yeni kod sistemine geçmesi gerektiğini söyledi. 

Balıkesir'de birçok tesisin denetimlerinin yapıldığını ve bunun sürdüğünü aktaran Kula, "Denetimler sıklıkla gerçekleştiği takdirde yeni barkod sistemi etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de il genelinde yumurta üretim tesislerinde denetimlerin devam ettiğini ve üreticilerin "yetiştirme metodu kodu"na geçiş süreci hakkında bilgilendirildiğini belirtti. 

Tesislerin sadece "yetiştirme metodu kodu" uygulaması kapsamında denetlenmediğini ayrıca sağlık ve hijyen koşullarında denetlendiğini ifade eden yetkililer, 16 Nisan sonrasında yapılacak denetimlerde "yetiştirme metodu kodu"na geçiş yapmayan tesisler hakkında yönetmeliğe uygun şekilde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. 

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