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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
17.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Jeotermal elektrik üretimi ilk 6 ayda yüzde 36 büyüdü

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Jeotermal elektrik üretimi ilk 6 ayda yüzde 36 büyüdü

Jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin yılın ilk altı ayında yüzde 36 arttığını belirten Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk dışa bağımlılığı azaltan bu kaynağa dayalı yatırımların desteklenmeye devam edilmesini istedi.

TÜRKİYEDE yılın ilk altı ayında elektrik üretimi yüzde 2.5 artarken, bu artışla jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin de katkısı oldu. Enerji Günlüğünün derlediği bilgilere göre yerli ve yenilenebilir kaynaklardan jeotermale dayalı elektrik üretimi yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 36lık artışla 3 milyar 337 milyon kWh seviyesine yükseldi. Böylece jeotermal enerji santrallerinin toplam elektrik üretimindeki payı ilk altı ay itibariyle yüzde 1.8den yüzde 2.4e yükseldi

Şentürk, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının her geçen gün arttığını söyledi. Bu artışın enerjide dışa bağımlılığı azalttığına işaret eden Şentürk, "Yenilenebilir kaynaklar arasında yer alan jeotermal hem yerli, hem de kesintisiz bir enerji kaynağı. Bu yüzden enerjide dışa bağımlılığı azalttığı gibi, istikrarlı bir kaynak olarak şebeke ve sistem yönetimini de kolaylaştırıcı bir role sahip" dedi.

Ufuk Şentürk, Türkiyenin jeotermal elektrikte 4.000 Mwelik potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, "Bu potansiyel realize olduğunda JESlerin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10lara yükselecektir" dedi.

Türkiyedeki jeotermal kaynak potansiyelini değerlendirme konusunda JESDER üyesi yatırımcıların büyük bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Ufuk Şentürk, "Bu çabaların hükümetimizce de yeni dönemde destekleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

 

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