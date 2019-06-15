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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.06.2019 - 17:35, Son Güncelleme:

Jazeera Havayolu'nun Sabiha Gökçen'den Kuveyt uçuşları başladı

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Jazeera Havayolu'nun Sabiha Gökçen'den Kuveyt uçuşları başladı

Kuveyt'in önde gelen havayolu şirketlerinden Jazeera Airways, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçmaya başladı. A320 tipi uçaklarla haftada 3 gün (Çarşamba, Cuma ve Pazar) Kuveyt'e uçacak olan şirket, 26 Ekim tarihine kadar uçuşlarını bu şekilde sürdürecek.

Jazeera Airways, Pegasus Havayolları, Türk Havayolları ve Kuwait Airways ile birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuveyt'e uçan dördüncü şirket olma özelliğine sahip. Jazeera Airways'in uçuşları ile birlikte Sabiha Gökçenden Kuveyt'e toplam olarak haftada 34 uçuş gerçekleştirilmiş olacak.

Jazeera Airways'in ilk seferi sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Daha sonra ilk uçuş sebebiyle düzenlenen karşılama töreninde, İSG yöneticileri uçağın Jazeera yöneticilerini ve kabin ekibini çiçek vererek karşıladılar. Apronda su takı ile karşılanan uçaktan inen yolcular için bir kokteyl düzenlenirken, ilk uçuş için geleneksel pasta kesimi yapıldı.

İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad, Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong, Jazeera Airways Doğu Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Bölge Müdürü Bernard Matta, Maple Aviation CEO'su Fehime Kaya ve Jazeera Airways üst düzey yetkilileri ile ilk uçuşta bulunan yolcuların katıldığı kokteylde misafirlere özel olarak hazırlanmış lokumlar ikram edildi. Kokteyl sırasında İSG Yönetim Kurulu Üyesi Dato Azmi Bin Murad tarafından Jazeera Airways Doğu Akdeniz Ülkeleri ve Avrupa Bölge Müdürü Bernard Matta'ya ilk uçuşun anısına hazırlanan bir hediye takdim edildi.

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