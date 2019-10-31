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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

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Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yeni bir sözle yönlendirmeye başvurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesi ihtimaline dikkati çekti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.

Karar metninde, BoJ Para Politikası Kurulu'nun söz konusu kararı fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin kaybedilmesi ihtimalinde bir artış olmamasına rağmen aldığı ancak bu ihtimalin pür dikkat izleneceği bildirildi.

Bu duruma açıklık getirmek için politika faizi için yeni bir sözle yönlendirme yapmaya karar verildiği aktarılan metinde, "Banka, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat etmek gerektiği sürece, mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yeni bir sözle yönlendirmeye başvurulmasının ardından BoJ'un daha önce vurguladığı "BoJ, mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir." ifadeleri karar metninden çıkarıldı.
BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 18-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ
BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı. Ekonomik aktivite ve enflasyon noktasında risk dengesinin aşağı yönlü hareket ettiği dile getirilen metinde, söz konusu değişkenlere ilişkin beklentiler düşürüldü.

Buna göre, banka enflasyon beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 1,0'den yüzde 0,7'ye, 2020 mali yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürdü. Tüketim vergisi artırımının etkileri hariç tutulduğunda ise enflasyonun 2019'da yüzde 0,5 ve 2020'de yüzde 1,0 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Enflasyon beklentileri 2021 için ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e çekildi.

Banka, büyüme beklentisini 2019 mali yılı için yüzde 0,7'den 0,6'ya, 2020 mali yılı için yüzde 0,9'dan 0,7'ye revize etti. Japonya ekonomisi için daha önce yüzde 1,1 olarak duyurulan 2021 büyüme beklentisi de yüzde 1,0'e düşürüldü. 

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