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Japon Sumitomo yatırım arttırıyor

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 23:26 | Son Güncelleme:

JAPON Sumitomo İş Makineleri Başkanı Shinji Shimomura, Türkiye’deki iş ortağı TSM Global ile başlattığı büyüme ve yatırım birlikteliğine daha yüksek ivme kazandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Türkiye’de son 3.5 yılda 8 bölge müdürlüğü ve 40’a yakın geniş bayi ağı ile istihdama katkı yaptıkları bilgisini veren Shimomura, “Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye iş makineleri ekskavatör pazarındaki payımızı her geçen yıl artırdık ve ithal edilen ürünler arasında kendi ürün gamımızda lider konumuna geldik. Satış sonrası hizmetlerinde çok ileri gittik. Bu yaptığımız yatırımlara ek olarak 2018 ‘den sonra da, yatırımları daha da büyüterek devam edeceğiz. Türkiye‘nin potansiyeline güvendiğimiz için büyük alanlara yatırım yapıp, her büyük projede ülkenin gelişimine destek vermek istiyoruz” dedi.

Etiketler: japon , gazetehaberleri , Sumitomo
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