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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.07.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Japon piyasalarını karıştıran haber

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Japon piyasalarını karıştıran haber

Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirebileceği iddia edildi. Spekülasyonlarla ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri 2 yılın en sert günlük yükselişini kaydederken, yen yükseldi.

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirebileceği iddia edildi. 

Haber üzerine 31 Temmuz'da sonuçlanacak iki günlük faiz toplantısı öncesi ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri 2 yılın en sert günlük yükselişini kaydederken, yen yükseldi, Nikkei borsası ise düştü.

Basında yer alan bazı haberlerde BoJ'un uzun vadeli faizlerin doğal şekilde değerlenmesine izin verebileceği belirtildi. BoJ ise bu sabah, Şubat’tan bu yana ilk sabit faizli tahvil alım operasyonunu gerçekleştirerek getiri eğrisini kontrol etme politikasını sürdürdüğünü gösterdi.

Ülkede her ne kadar para politikalarının değişmesi yönünde çağrılar artsa da zayıf enflasyon parasal teşviklerin devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bir başka kulis haberinde ise kaynaklar, 2021'le biten mali yıl da dahil olmak üzere enflasyon tahminlerinin düşürülebileceğini söylemişti. BoJ'un enflasyon tahminlerini düşürmesi hedefe ulaşmanın görünenden de daha zor olacağını yansırarak güvercin sinyal olarak izlenebilir.

Nisan ayında BoJ, Mart 2020'de biten 2019 mali yılında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılacağı ifadesini karar metninden kaldırmıştı ve bu durum güvercin duruşun değişmeden korunacağı sinyali olarak okunmuştu.

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