Japon piyasalarını karıştıran haber
Japonya Merkez Bankası'nın ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirebileceği iddia edildi. Spekülasyonlarla ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri 2 yılın en sert günlük yükselişini kaydederken, yen yükseldi.
Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmeyi değerlendirebileceği iddia edildi.
Haber üzerine 31 Temmuz'da sonuçlanacak iki günlük faiz toplantısı öncesi ülkenin 10 yıllık tahvil getirileri 2 yılın en sert günlük yükselişini kaydederken, yen yükseldi, Nikkei borsası ise düştü.
Basında yer alan bazı haberlerde BoJ'un uzun vadeli faizlerin doğal şekilde değerlenmesine izin verebileceği belirtildi. BoJ ise bu sabah, Şubat’tan bu yana ilk sabit faizli tahvil alım operasyonunu gerçekleştirerek getiri eğrisini kontrol etme politikasını sürdürdüğünü gösterdi.
Ülkede her ne kadar para politikalarının değişmesi yönünde çağrılar artsa da zayıf enflasyon parasal teşviklerin devam etmesi gerektiğine işaret ediyor.
Bir başka kulis haberinde ise kaynaklar, 2021'le biten mali yıl da dahil olmak üzere enflasyon tahminlerinin düşürülebileceğini söylemişti. BoJ'un enflasyon tahminlerini düşürmesi hedefe ulaşmanın görünenden de daha zor olacağını yansırarak güvercin sinyal olarak izlenebilir.
Nisan ayında BoJ, Mart 2020'de biten 2019 mali yılında yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılacağı ifadesini karar metninden kaldırmıştı ve bu durum güvercin duruşun değişmeden korunacağı sinyali olarak okunmuştu.
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