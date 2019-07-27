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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.07.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

İzmir’i en çok Almanlar ve İngilizler tercih etti

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İzmir’i en çok Almanlar ve İngilizler tercih etti

İzmir’i 2019 yılında en çok Almanya ve İngiltere’den gelen turistler tercih etti. 2019 Ocak-Haziran döneminde Almanya’dan 137 bin 647, İngiltere’den de 42 bin 35 kişi İzmir’e giriş yaptı.

İzmir’de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde turizm hareketliliği yaşandı. Alman ve İngilizler, İzmir’e giriş yapan ilk 10 ülke arasında üst sıralarda yer buldu. Almanya’dan 137 bin 647, İngiltere’den 42 bin 35, Hollanda’dan 29 bin 316, İran’dan 25 bin 865, Belçika’dan 15 bin 45, Polonya’dan 13 bin 812, Rusya’dan 13 bin 597, Fransa’dan 13 bin 582, Yunanistan’dan 10 bin 243, KKTTC’den 9 bin 776 ve Çin’den bin 702 kişi İzmir’e geldi. 2019 yılı haziran ayında toplam girişlerde yüzde 20,73 oranında artış yaşanırken, bunun yüzde 93,5’ini havayolu, yüzde 6,5’ini demiryolu girişleri oluşturdu.

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