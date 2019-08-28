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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

İzmir'de okul servisi ücretlerine zam

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İzmir'de okul servisi ücretlerine zam

İzmir'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapıldı.

İzmir'de okul servis ücretleri, ortalama yüzde 13 arttı. Resmi eğitim kurumlarında 0-3 kilometre ücreti aylık 226 lira olarak belirlendi.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında gündeme gelen 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak yeni fiyat tarifesinin belirlendiğini kaydetti. 

Servis araç fiyatları ve taşımacılık giderlerinin arttığını belirten Bostancı, akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışların yeni fiyatın belirlenmesinde etkili olduğunu söyledi. 

Bostancı, oda olarak yüzde 15 zam talep ettiklerini, UKOME'de zam oranının ortalama yüzde 13 olarak kabul edildiğini ifade ederek, "Aslında bu bir fiyat ayarlaması. Artan maliyetleri göz önünde bulundurduk. Elbette velilerimizi de düşündük. Üç büyük şehirde en uygun taşımacılık İzmir'de yapılıyor." diye konuştu. 

YENİ ÜCRETLER

Yeni ücret tarifesine göre resmi eğitim kurumlarında aylık 200 lira olan 0-3 kilometre ücreti 226 liraya yükseldi. 

Bu yıl 0-6 kilometre ücreti 277, 0-10 kilometre ücreti 294, 0-15 kilometre ücreti 348, 0-20 kilometre ücreti 418, 0-25 kilometre ücreti 469, 0-30 kilometre ücreti 514, 0-35 kilometre ücreti 537, 0-40 kilometre ücreti 571 lira olarak belirlendi. 

Okul öncesi ve özel eğitim kurumları için de yeni tarife belli oldu. Bu okullar için 0-3 kilometre ücreti 240 liradan 271 liraya çıkarıldı. 0-40 kilometre ücreti ise 610 lira olarak uygulanacak. 

SON 3 YILDAKİ ZAM ORANLARI

İzmir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ortalama yüzde 29, 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ortalama yüzde 18 zam yapılmıştı. 

İstanbul'da ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere ortalama yüzde 13 zam yapılmış ve 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 243 lira, 1-3 kilometrelerdeki ücret 266 lira olarak belirlenmişti. 
Ankara'da ise bu yıl servis ücretlerinde yüzde 13 zam teklif edilmişti. 

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