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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.05.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

İzmir'de baklavacılardan fıstık boykotu

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İzmir'de baklavacılardan fıstık boykotu

İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat: "Biz İzmirli tatlıcılar olarak, Antep fıstığı fiyatlarındaki bu anlamsız artışı ürünlerimize yansıtarak müşterilerimiz karşısında zor durumda kalmaktansa fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımız 17-20 Mayıs'ta 400 satış noktasında uygulanacak ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacaktır" açıklamasında bulundu.

İzmir'de Antep fıstığı fiyatlarındaki artışı protesto eden baklava üreticileri, 4 gün boyunca fıstıklı baklava üretmeme kararı aldı.

Pasta ve Şekerleme Grubu Meslek Komitesi üyeleri, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) bir araya geldi. İZTO Meclis Üyesi Veysel Murat, burada yaptığı konuşmada, Antep fıstığının geçen yıl 60 lira olan kilogram fiyatının bu yıl 150 liraya çıktığını, fiyat artışının 60 liralık kısmının ise son 4 günde görüldüğünü söyledi.

Bu durumun izah edilemez olduğunu belirten Murat, "Baklavanın en önemli ham maddelerinden Antep fıstığındaki aşırı ve suni fiyat artışları sektörü tehdit eder duruma gelmiş ve biz baklava üreticilerini fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almaya zorlamıştır." dedi.

Fiyat artışının sektördeki karaborsacı tüccarlardan kaynaklandığını, bazı aracıların piyasayı yükseltmek için spekülasyon yaptığını savunan Murat, şöyle devam etti:

"Biz İzmirli tatlıcılar olarak, Antep fıstığı fiyatlarındaki bu anlamsız artışı ürünlerimize yansıtarak müşterilerimiz karşısında zor durumda kalmaktansa fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı almış bulunmaktayız. Bu kararımız 17-20 Mayıs'ta 400 satış noktasında uygulanacak ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacaktır."

Murat, Antep fıstığı için makul kilogram fiyatının 120 lira olduğunu, 2 ay sonra yeni mahsulün piyasaya girmesiyle fiyatların 70-80 liraya inmesini beklediklerini dile getirdi.

Bu süreçte cevizli baklava üretimine devam edileceğini belirten Murat, vatandaşlardan da destek beklediklerini söyledi. Murat, 4 gün boyunca vitrinlere konulacak boş baklava tepsilerinde "Bugün fıstık yok, boykot var" yazılı afişin olacağını da sözlerine ekledi.

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