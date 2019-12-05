İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı
GeriEkonomi İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
05.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir Uluslararası Turizm Fuarı "Göbeklitepe" temasıyla açıldı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor" dedi.

Turizmde Türkiye'nin önde gelen fuarları arasında yer alan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri AŞ (İZFAŞ) ortaklığında Fuar İzmir'de açılan fuarın ana teması "Göbeklitepe" olarak belirlendi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada örnek gösterilecek bir başarıya imza atarak dünya turizminde 6. sıraya yükseldiğini, 2023 yılı yaklaşırken 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Turizm sektörünün, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldiğini söyleyen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Turizm bu ülkenin bir numaralı stratejik sektörüdür. Bu başarının artarak devam etmesi için sektörümüzün önündeki engellerin kaldırılması, yolunun açılması büyük önem taşıyor. Yakın zamanda TBMM'ye sevk edileceği ifade edilen yeni kanunumuzla birlikte ülkemizin turizmdeki yükselişi büyük bir ivme kazanacaktır."
Bağlıkaya, İzmir'in tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle çok daha fazla ziyaretçi ağırlayabileceğini belirterek, bu zenginliğin tanıtılması ve kültürel mirasın korunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İSTANBUL VE ANTALYA İLK KEZ KATILIYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, turizmdeki rekabette İzmir'in de iddialı bir destinasyon olduğuna işaret ederek, "Doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyarak ülkemize değer kazandıran turizm temsilcilerine kapımız hep açık. Fuar ve kongre, paydaşların buluşması anlamında büyük önem taşıyor." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de fuarda İstanbul ve Antalya büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Seyşeller, Ruanda, Malta ve Bangladeş'in ilk kez stant açtığını bildirdi.

Fuardaki alım heyeti programı sayesinde dünyanın farklı yerlerindeki katılımcılarla önemli sözleşmelere imza atılmasını beklediklerini dile getiren Soyer, fuarda Göbeklitepe ve İzmir sokakları temalarının ön plana çıkarıldığını ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, konuk vali ve belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı heyet stantları gezdi.

13. Travel Turkey Fuarı'na 43 ülkeden 1284 firma katılıyor.

Fuar alanında açılan üç boyutlu görsel sunumlar ve fotoğrafların yer aldığı Göbeklitepe sergisi ilgi çekiyor.

İzmir sokakları teması kapsamında ise kentin kültürel, tarihi ve gastronomik zenginlikleri tanıtılıyor.

Anadolu'daki 40'a yakın turistik bölge ve kentin estetik stantlarla tanıtımının yapıldığı fuarda, THY desteğiyle düzenlenen alım heyeti programlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Fuar, 7 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle