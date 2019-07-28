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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.07.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

İTÜ'den petrol arama faaliyetlerine destek

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İTÜ'den petrol arama faaliyetlerine destek

İTÜ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol arama faaliyetlerinde ihtiyacı olan personelin eğitimine katkı sağlayacak. TPAO, iş birliği kapsamında İTÜ'nün bu eğitimleri sağlaması için gerekli altyapı ve fiziki koşulların iyileştirilmesini üstlenecek.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, TPAO, İTÜ ve İTÜNOVA Teknoloji AŞ, ortak bir iş birliğine imza attı. 

İş birliği kapsamında İTÜ, TPAO'nun kendi personeli ve hizmet aldığı firmaların personellerine sertifikalı eğitim verecek. Bu eğitimlerin, açık denizlerde geçerli, uluslararası standartlara uygun şekilde yapılması sağlanacak. Eğitim programı ile Türkiye'de, açık denizlerde çalışacak insanların, uluslararası standartlarda sertifikalandırılması için bir altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olacak. 

TPAO, iş birliği kapsamında İTÜ'nün bu eğitimleri sağlaması için gerekli altyapı ve fiziki koşulların iyileştirilmesini üstlenecek. Oluşturulan bu eğitim projesi sayesinde, gelecek 10 yıl içerisinde milyon dolarlık eğitim ücretinin ülke içinde kalması ve Türkiye Petrolleri'nin eğitim alacak yaklaşık 900 personelinin yetkinliğinin artırılması sağlanacak. Bu şekilde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının millileştirme stratejisi doğrultusunda önemli bir yerlileştirme çalışması gerçekleştirilmiş olacak. 

"MALİ KAYIPLAR AZALACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Bu protokol ile bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin kalkınmasında her zaman öncü olan İTÜ, petrol arama süreçlerinde yetkin personel yetiştirilmesine ve sertifikalandırılmasına destek olacak. Bu iş birliğinin ülkemiz kazanımlarına katkı sağlayacağını biliyor ve gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

İTÜ'nün bütün imkanlarını Türkiye'nin geleceği için açmaya hazır olduklarını dile getiren Karaca, "Üniversitemizin asli görevlerinden biri bilgi aktarımı. Sektördeki bilgi birikiminin ülkemizde kalması, burada gelişmesi önemli. Böylece dışarıdan destek almaktan kaynaklanan mali kayıplar da azalacak." ifadelerini kullandı. 

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