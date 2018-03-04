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İsveçliler’e, Esenyurt’ta hayali daire satışı yapan avukat sırra kadem bastı!

Dinçer GÖKÇE
04.03.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

İstanbul Esenyurt’ta, aralarında İsveç ve İngiltere vatandaşlarının da olduğu 80’i aşkın yabancı ülke vatandaşına 'hayali daire satışı' yapma suçundan 18 yıl hapisle yargılanan avukat Ercan Gündüz (52) sırra kadem bastı. İki İsveçlinin açtığı davada mahkeme Gündüz’e ulaşamadı. Gündüz’ün adres olarak verdiği yerin kentsel dönüşüm nedeni ile yıkıldığı anlaşıldı. İsveçlilere daire satışlarını yapıldığı projenin sahibi inşaat şirketi de davalı konumda. Şirket adına mahkemeye sunulan savunmada oluşan zarardan herhangi bir sorumluluklarının olmadığı öne sürüldü.

İkisi de İsveç vatandaşı olan Refayet Hossain ve Syeda Mossamed Nasrin Begum, satın aldıkları 12 daire için gerekli ödemeyi yapmalarına karşın, evlerineİsveçliler’e, Esenyurt’ta hayali daire satışı yapan avukat sırra kadem bastı
kavuşamadı. Ağır ceza mahkemesinde açılan 'dolandırıcılık' davası yanı sıra ödenen paranın iadesi için de alacak davası açıldı.

ŞİRKET DE DAVALI KONUMDA
İki İsveçli için ilk önce Bakırköy Tüketici Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı asliye hukuk mahkemesine gönderdi. Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre, iki İsveçli ödedikler 176 bin 435 Sterlin’in faizi ile ödenmesine talep etti. Anılan davada, Gündüz’ün dışında K. İnşaat şirketi de davalı olarak yer alıyor.

FETÖ’DEN ARANAN AVUKATLA ORTAKTI
Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, anılan daire satışlarının yapıldığı proje ise K. İnşaat’ın, S. İstanbul isimli proje... Dosyaya sunulan dilekçelere göre, Av. Gündüz’ün daha önce, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan avukat Mehmet Katar ile ortak hukuk bürosu işlettikleri kaydedildi. Dilekçelerde; Gündüz ile Katar arasında yoğun para trafiğinin olduğu kaydedildi. Dosyaya göre Katar’ın eşi Z. adına kayıtlı Bahçelievler’deki bir ofis 1 milyon lira bedelle Gündüz’ün kardeşi K. Gündüz’e satıldı.

BİRLİKTE YARGILANIYORLAR
Dosyaya göre Av. Gündüz, K. İnşaat şirketi yetkilisi P. K.’nın yanı sıra aynı şirketin yöneticileri H. B. ve S. H. ile birlikte Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. Dilekçelere göre Gündüz ile B. arasında yoğun bir ilişkin olduğu savunuldu. Dosyada yer alan bilgilere göre B. da bir süre önce ABD’ye gitti ve bir daha da dönmedi.

MAHKEME ULAŞAMADI
Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi kalemi, dava dosyasına ilişkin tebligatları ulaştırmaya çalıştığı Gündüz’e ulaşamadı. Gündüz’ün verdiği adrese gidildiğinde ise ilgili adresteki evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldığı anlaşıldı. Mahkeme, davalı Gündüz’e ulaşamayınca ilanen tebligat yoluna gitti.

SORUMLULUK BİZDE DEĞİL
K. İnşaat AŞ adına mahkemeye sunulan savunma dilekçelerinde ise oluşan zarardan şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığı öne sürüldü. Savunma dilekçelerinde, Av. Gündüz’ün hazırladığı sahte e-mail yazışmaları ve sahte banka dekontları ile paraların şirkete gönderildiği izlenimi yaratmaya çalıştığı vurgulandı.

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Etiketler: Bakırköy , Ercan Gündüz , Alacak davası
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