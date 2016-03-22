İstanbul Barosu'na üye avukata, 'Nijeryalı işadamını dolandırdı' suçlaması

Nijerya vatandaşı Abdullahi Funsho (34), Dubai merkezli Funsho Group’un da CEO’su. Funsho’nun başında bulunduğu grup, turizm ve gayrimenkul

sektöründe yatırımları bulunuyor. Funsho, bir süre önce de İstanbul’da gayrimenkul alma kararı verdi.

ÇOK SAYIDA GAYRİMENKUL ALDI

İstanbul Esenyurt’ta inşa edilen bir residence projesinde 51 yer aldı. Funsho, ön ödeme için projenin sahibi K. İnşaat A.Ş.’ye 730 bin 652 (3 milyon TL) Sterlin ödeme yaptı. Ancak bir süre sonra Funsho, yatırım yapmaktan vazgeçti. Funsho, yaptığı ödemenin iadesini talep etti. Funsho, bu sürecin takibi için de Av. Ercan Gündüz’ü yetkilendirdi.

ŞİRKET PARAYI İADE ETTİ

Savcılığa sunulan evraklara göre, inşaat firması, Funsho’nun parasını avukatı Gündüz'e teslim etti. Ancak Gündüz, ödemeyi almadığını, müvekkiline dava açacağını söyledi. Avukat Gündüz, müvekkiline gönderdiği mesajda, 6 Ekim 2014’de dava açtığını, ön incelemenin ise 10 Ekim günü yapılacağını bildirdi. Funsho, bir yandan avukatından gelecek haberleri beklerken, diğer yandan Dubai'de işlerini takip etmeye devam etti. Süreç devam ederken, Funsho, avukatından açtığı dava evraklarını, duruşma tutanaklarının birer örneğini istedi. Avukat Gündüz, müvekkili ile İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi’ne ait bir takım tutanakları tercüme ettirerek gönderdi.

'DAVAYI KAZANDIK' MESAJI

23 Şubat 2016’ya gelindiğinde ise avukat Gündüz, Funsho’ya ‘davayı kazandık’ haberi gönderdi. Gündüz, Funsho’nun parasını da hesabına gönderdiğini müvekkiline bildirdi. Funsho, gönderilen paranın SWIFT kodunu (Uluslararası para transferlerinde kullanılan her bankaya özel kod sistemi) istedi. Gündüz tarafından gönderilen SWIFT kodu araştırıldığında, paranın gönderilmediği anlaşıldı. Yapılan kısa bir araştırmadan sonra, hem eldeki SWIFT kodunun hem de para gönderim formunun gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

AVUKATINI AZLETTİ; PARAYI İSTEDİ

Ortaya çıkan durumdan iyice şüphelenen Funsho, İstanbul’da yeni bir avukat ile anlaştı. Funsho, ilk olarak, Av. Gündüz’ü azletti; parasının ödenmesi için ihtarname çekti. Gündüz aynı zamanda İstanbul Barosu’na da şikâyet edildi. Funsho’nun yeni avukatı Şafak Herdem, Av. Gündüz'ün açtığını söylediği dava dosyasını incelediğinde çarpıcı durum da ortaya çıktı. Av. Gündüz'ün Funsho ile paylaştığı duruşma tutanaklarının başka bir davacıya ait olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalarda, Funsho’nun parasının alınması için herhangi bir davanın da açılmadığı anlaşıldı.

Av. Herdem, savcılığa yaptığı suç duyurusunda Av. Gündüz'ün ‘dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve güveni kötüye kullanma’ suçu işlediğini iddia etti.

ZARARI KARŞILAYACAĞIMI SÖYLEDİM

Suçlanan avukat Ercan Gündüz ise, Hürriyet Dünyası'nın sorusu üzerine, konunun savcılık aşamasında olduğunu vurgulayarak "Ben, hem eski müvekkilime hem de yeni avukatına, zararları neyse karşılamayı taahhüt ettim. Evrakta sahtecilik suçlamalarına ise bu aşamada birşey diyemem. Yargılama aşaması olursa gerekli savunmalarımı orada yaparım" dedi.

dgokce@hurriyet.com.tr