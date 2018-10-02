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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.10.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

İSTKA’dan 779 projeye 694 milyon TL destek

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İSTKA’dan 779 projeye 694 milyon TL destek

İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaptı.

Bu yıl ve 2019’da toplam 124.9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak. İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, “İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüşmekten onur ve gurur duyuyoruz. 10 yılda 773 projeye 693.9 milyon TL’lik destek vererek Türkiye’nin göz bebeği olan İstanbul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız” dedi.

Şahin, artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu, bu bilinçle İstanbul’u daha da iyi noktalara getirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Şahin, bu amaçla İSTKA olarak Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları olmak üzere 124.9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66.38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak.”

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