İSTKA’dan 779 projeye 694 milyon TL destek
İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması için geliştirilen projeleri destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2010-2017 yılları arasında 569 milyon TL tutarında toplam 684 projenin hayata geçmesine öncülük yaptı.
Bu yıl ve 2019’da toplam 124.9 milyon TL değerinde 89 projeye destek verecek olan İSTKA, yeni dönemde, yenilikçiliğe, girişimciliğe ve gençlere odaklanacak. İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, “İstanbul’un kalkınmasına yön veren lider bir kuruma dönüşmekten onur ve gurur duyuyoruz. 10 yılda 773 projeye 693.9 milyon TL’lik destek vererek Türkiye’nin göz bebeği olan İstanbul’umuzun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet etmiş olacağız” dedi.
Şahin, artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde olduğunu, bu bilinçle İstanbul’u daha da iyi noktalara getirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Şahin, bu amaçla İSTKA olarak Mali Destek Programları kapsamında bu yıl ve 2019’da hayata geçirilecek projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul, Çocuklar ve Gençler ile Girişimcilik Mali Destek Programları olmak üzere 124.9 milyon TL bütçeli 89 projeyi hayata geçireceğiz. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile 66.38 milyon TL bütçeye sahip 37 proje hayata geçecek. Böylece İstanbul’un inovasyon altyapısına, yenilikçiliğine, teknolojik gelişmesine, sanayi üretim yapısının dijital dönüşümüne, yaratıcı endüstrilere ve üretimde katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak.”
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