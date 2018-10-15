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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN / ANALİZ
15.10.2018 - 22:31, Son Güncelleme:

İstihdamda yavaşlama

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İstihdamda yavaşlama

Temmuz döneminde ekonomik aktiviteye paralel yeni istihdamda hız kaybı yaşandı. Geçen yıla göre 596 bin kişilik yeni istihdam yaratılırken buna en önemli katkı 319 bin kişi ile imalat sanayinden geldi. İnşaatta ve finans sektöründe ise istihdam kaybı durmuyor.

İşsizlik oranında yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10.8 oldu. Bu geçen yılın temmuzuna göre 0.1 puan, haziran dönemine göre ise 0.6 puanlık yükselişe işaret ediyor. İşsizlik oranındaki artışta tarım ve inşaat sektöründeki kayıplar etkili. En fazla istihdam artışı ise son ayların gözdesi sanayiden geldi. İmalat sanayi geçen yıl temmuza göre 319 bin kişilik yeni istihdamıyla işsizlikteki artışı sınırladı. Geçen yıla göre yaratılan yeni istihdam ise 596 bin kişi oldu. Önceki aylarda bu 800 bin ile1 milyon kişi arasında seyrediyordu. 

İŞGÜCÜ ARTTI

Verilere göre, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3.53 milyon kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıla göre 507 bin kişi arttı ve 29.2 milyon kişiye, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2’ye yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinin ilk ayı temmuzda işsizlik oranı ekonomik aktiviteye paralel değişim gösterdi. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda da işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 11.3 idi. Bu tahmin de önümüzdeki aylarda işsizlik oranında yükselişin hızlanacağının habercisi. 2019 beklentisi ise yüzde 12.1. Sanayi üretimindeki artış imalat sanayindeki hızlı istihdam artışını destekledi ancak, ekonomideki yavaşlama sanayi istihdamında da hız kaybına yol açabilir.

İstihdamda yavaşlama


İNŞAAT SIKINTI

İnşaat sektörü bu yılın istihdam konusunda sıkıntılı sektörlerinden. Temmuz döneminde kayıp geçen yıla göre 164 bin kişi. İnşaatta işler çok da iyi gitmiyor, konkordato ilan eden şirketler arasında inşaatçılar da var. Ekonomik aktivitedeki ivme kaybı da yeni projelerin başlamasını engelliyor.

İstihdamda yavaşlama

TURİZM HIZLANDI

Bu yılın gözde sektörlerinden turizm tam da mevsiminde istihdam artışında öne çıktı. 127 bin kişilik yeni istihdam yaratan sektörün bu artışını ağustosta da sürdürmesi muhtemel. Ticaret sektöründe 97, ulaştırmada ise 17 bin kişilik yeni istihdam var. Ticarette dikkat çeken 97 bin kişilik yeni istihdamın 92 bininin kadınların oluşturması.

KAMU HAREKETLİ

Kamu taşeronların kadroya geçişinin hareketini yaşıyor. Temmuz döneminde idari destek ve hizmet faaliyetlerinde 506 bin kişilik istihdam kaybı var. Kamu yönetimi ve savunmada 413 bin, sağlıkta ise 303 bin kişilik yeni istihdam yaratılmış. Kamu sadece taşeronun kadroya geçirmemiş yeni kadrolar da almış.

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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