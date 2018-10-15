İstihdamda yavaşlama
Temmuz döneminde ekonomik aktiviteye paralel yeni istihdamda hız kaybı yaşandı. Geçen yıla göre 596 bin kişilik yeni istihdam yaratılırken buna en önemli katkı 319 bin kişi ile imalat sanayinden geldi. İnşaatta ve finans sektöründe ise istihdam kaybı durmuyor.
İşsizlik oranında yükseliş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun dün açıkladığı verilere göre haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 10.8 oldu. Bu geçen yılın temmuzuna göre 0.1 puan, haziran dönemine göre ise 0.6 puanlık yükselişe işaret ediyor. İşsizlik oranındaki artışta tarım ve inşaat sektöründeki kayıplar etkili. En fazla istihdam artışı ise son ayların gözdesi sanayiden geldi. İmalat sanayi geçen yıl temmuza göre 319 bin kişilik yeni istihdamıyla işsizlikteki artışı sınırladı. Geçen yıla göre yaratılan yeni istihdam ise 596 bin kişi oldu. Önceki aylarda bu 800 bin ile1 milyon kişi arasında seyrediyordu.
İŞGÜCÜ ARTTI
Verilere göre, işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3.53 milyon kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıla göre 507 bin kişi arttı ve 29.2 milyon kişiye, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.2’ye yükseldi. Yılın üçüncü çeyreğinin ilk ayı temmuzda işsizlik oranı ekonomik aktiviteye paralel değişim gösterdi. Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda da işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 11.3 idi. Bu tahmin de önümüzdeki aylarda işsizlik oranında yükselişin hızlanacağının habercisi. 2019 beklentisi ise yüzde 12.1. Sanayi üretimindeki artış imalat sanayindeki hızlı istihdam artışını destekledi ancak, ekonomideki yavaşlama sanayi istihdamında da hız kaybına yol açabilir.
İNŞAAT SIKINTI
İnşaat sektörü bu yılın istihdam konusunda sıkıntılı sektörlerinden. Temmuz döneminde kayıp geçen yıla göre 164 bin kişi. İnşaatta işler çok da iyi gitmiyor, konkordato ilan eden şirketler arasında inşaatçılar da var. Ekonomik aktivitedeki ivme kaybı da yeni projelerin başlamasını engelliyor.
TURİZM HIZLANDI
Bu yılın gözde sektörlerinden turizm tam da mevsiminde istihdam artışında öne çıktı. 127 bin kişilik yeni istihdam yaratan sektörün bu artışını ağustosta da sürdürmesi muhtemel. Ticaret sektöründe 97, ulaştırmada ise 17 bin kişilik yeni istihdam var. Ticarette dikkat çeken 97 bin kişilik yeni istihdamın 92 bininin kadınların oluşturması.
KAMU HAREKETLİ
Kamu taşeronların kadroya geçişinin hareketini yaşıyor. Temmuz döneminde idari destek ve hizmet faaliyetlerinde 506 bin kişilik istihdam kaybı var. Kamu yönetimi ve savunmada 413 bin, sağlıkta ise 303 bin kişilik yeni istihdam yaratılmış. Kamu sadece taşeronun kadroya geçirmemiş yeni kadrolar da almış.
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