İşte THY’nin çok konuşulacak yeni üniformaları

YILLAR önce Türk Hava Yolları (THY) üniformalarının değişim çalışması bir skandalla sonuçlanmıştı.

İyi bir modacı olmasına rağmen THY yöneticilerinin zorlaması ile kaftanlı üniformalar tasarlayan Dilek Hanif, bazı görüntülerin sızması sonucu çalışmasını yarım bırakmıştı. Aslında yerli modacılar arasında yapılan bir yarışma birden Dilek Hanif imzasına yönelmişti. Ama Dilek Hanif’in de inisiyatifi dışında şekillendirilmeye çalışılan üniformalar, ne tahliye standartlarına ne de büyüyen modern ve uluslararası kimlik kazanan THY’nin konseptine uygun olmamıştı.

TEK TEK DAVET EDİLDİ

Olayın bir skandalla sonuçlanmasından sonra üniforma değişiminden vazgeçildi. Şu andaki kullanımda olan Vakko tasarımı üniformalarla yola devam edildi. THY yönetiminin değişmesinin ardından yeniden arayışlara gidildi. Üniforma konusundaki başarıları bilinen yabancı modacılar tek tek davet edilerek görüşmeler yapıldı. Örnekler istendi...

GİZLİLİK ANLAŞMASI

İtalyan modacı Ettore Bilotta, ilginç çizimlerle geldi. Kabin ekiplerini inceledi, görüşmeler yaptı. Sonra gizlilik anlaşmasına imza attı. Son derece gizli tutulan çalışmalardan bazı örnekler kabin memurlarına gösterildi. Kabin memurları renklerden bazıları ile ilgili ton farklılıkları istedi. THY yönetimi de kabin memurlarının kendilerini içlerinde en rahat edecekleri üniformaları hazırlatabilmek için tasarımcı ile uzlaşıya vararak değişiklikleri kabul etti. Ancak pilotlar yine lacivert üzerinde ısrar ettiler. Oysa THY pilot üniformalarında da devrim niteliğinde değişiklik yapmayı planlıyordu. Büyük ihtimalle Ettore Bilotta da bunu istiyordu. Ama pilotlar tutucu davrandılar ve lacivertte ısrarcı oldular. Aslında, Ettore Bilotta gibi üniforma deneyimli, sınırlarını doğru çizen bir modacıyı alabildiğine özgür bırakmak gerekiyordu. Sanırım bu durum THY’nin yine çok farklı olarak ortaya çıkmasına umarım engel olmayacak...

ÜNİFORMALARI ÇOK SEVİYOR

2003’te ilk Etihad’ın üniformalarını tasarladı. Bu üniformalar, 2015’te yine Bilotta tarafından yenilendi. Tasarımcı ayrıca Alitalia’nın da üniformalarını 2016’da hazırladı. Ettore Bilotta, kariyerine 1984’te Raffaella Curiel ile çalışarak başladı. Tasarımları özellikle Ortadoğu pazarında ilgi gördü. Havacılık dünyasına ise Etihad üniformaları ile adım attı. Ocak 2005’ten bu yana bağımsız tasarımcı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önceki yönetim döneminde modacı Dilek Hanif’in çalışmalarına şirket üst düzeyi burnunu sokunca böyle kaftanlı bir üniforma ortaya çıkmıştı. Tahliye standartlarından tutunda tasarıma kadar gerçek bir rezalet olmuştu. THY şimdi doğru yolu buldu ve kimsenin fazla karışmayacağı bir çalışmayı büyük gizlilikle yapıyor.