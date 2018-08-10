İşte, dolar ve euro fiyatlarında son rakamlar
Dolar kuru bugün oldukça hareketli bir seyir izledi. Sabah saatlerinde 5.94 seviyelerinde dengelenen dolar fiyatları 6 liranın üstüne çıktı. Dolar fiyatları şu sıralarda 6.60 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 7.49 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı 'yeni ekonomi modeli' toplantısını takip etti.
PİYASADA oynaklığın çok yüksek olduğu bu sabah dolar/TL, oldukça kısa bir süre içinde hareketlendi. Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru saat 16:41 itibarıyla 6.6160 TL'de hareket etti.
EURO KURU NE KADAR?
Euro kuru 7.31 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 7.5586 TL'de bulunuyor... Sterlin yüzde 18,84 artışla 8,4674 TL'yi gördü.
TEK İŞLEMLE OLUYOR...
Bir bankacı, kur 6 seviyesinin üzerine çıktığında, "Likidite yok artık, tek işlemle oluyor çoğu şey" dedi.
Düşen likidite ortamında stop-loss işlemlerinin çalışmasıyla kur 6.49 seviyesinin üzerini test ettikten sonra yine hızlı bir şekilde geri çekildi.
Başka bir bankacı "TL güne sert bir değer kaybı ile başladıktan sonra müthiş bir oynaklık ile işlem görüyor. Sabah japon yeni/TL çiftindeki stopların çalışması hareketi abartılı hale getirdi. Kur herhangi bir sebepten her iki yöne de gidebilir, her harekete bir anlam yüklememek gerek. Ancak gerçek bir geri çekilme için TCMB'den bir aksiyon görmemiz gerekiyor" dedi.