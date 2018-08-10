İşte, dolar ve euro fiyatlarında son rakamlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/ REUTERS
10.08.2018 - 14:42, Son Güncelleme:

İşte, dolar ve euro fiyatlarında son rakamlar

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İşte, dolar ve euro fiyatlarında son rakamlar

Dolar kuru bugün oldukça hareketli bir seyir izledi. Sabah saatlerinde 5.94 seviyelerinde dengelenen dolar fiyatları 6 liranın üstüne çıktı. Dolar fiyatları şu sıralarda 6.60 seviyelerinde işlem görüyor. Euro ise 7.49 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı 'yeni ekonomi modeli' toplantısını takip etti.

PİYASADA oynaklığın çok yüksek olduğu bu sabah dolar/TL, oldukça kısa bir süre içinde hareketlendi. Doların küresel piyasalarda güçlenmesi, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki gerilim ve Fitch'in Türkiye açıklamalarıyla piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru saat 16:41 itibarıyla 6.6160 TL'de hareket etti.

EURO KURU NE KADAR?

Euro kuru 7.31 TL'ye kadar yükselirken şu dakikalarda 7.5586 TL'de bulunuyor... Sterlin yüzde 18,84 artışla 8,4674 TL'yi gördü.

TEK İŞLEMLE OLUYOR... 

Bir bankacı, kur 6 seviyesinin üzerine çıktığında, "Likidite yok artık, tek işlemle oluyor çoğu şey" dedi.

Düşen likidite ortamında stop-loss işlemlerinin çalışmasıyla kur 6.49 seviyesinin üzerini test ettikten sonra yine hızlı bir şekilde geri çekildi.

Başka bir bankacı "TL güne sert bir değer kaybı ile başladıktan sonra müthiş bir oynaklık ile işlem görüyor. Sabah japon yeni/TL çiftindeki stopların çalışması hareketi abartılı hale getirdi. Kur herhangi bir sebepten her iki yöne de gidebilir, her harekete bir anlam yüklememek gerek. Ancak gerçek bir geri çekilme için TCMB'den bir aksiyon görmemiz gerekiyor" dedi.

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