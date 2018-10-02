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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.10.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

İstanbul’un zam şampiyonu karpuz

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İstanbul’un zam şampiyonu karpuz

İTO Eylül ayı fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Buna göre Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 134’ünün perakende fiyatı artarken, 12 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EYLÜL AYINDA KARPUZ YÜZDE 71.74 ARTTI

Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 41.07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37.65 ile salça, yüzde 30.20 ile domates ve yüzde 29.00 ile patlıcan oldu.

EYLÜL AYINDA ELMA YÜZDE 29.60 UCUZLADI

2018 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elma yüzde 29.60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16.01 ile limon, yüzde 12.24 ile kuru soğan, yüzde 6.79 ile patates ve yüzde 5.33 ile erik oldu.

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