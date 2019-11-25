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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İstanbul'da et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

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İstanbul'da et ürünleri üretim tesisleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca "Bugün Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapılmaya başlandı" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bulunan kırmızı ve beyaz et ve et ürünleri tesislerinin denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 1 hafta boyunca yurt genelinde sürecek ürün bazlı gıda kontrolünün ilk gününde şehirlerde bulunan kırmızı/beyaz et ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi.

İstanbul’daki denetlemeler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da beraberindeki uzman ekip ile et üretim tesisi incelendi. İncelemeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.

Denetim esnasında ürünlerden numune alınarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

"2019'da 4 bin 500 işletmeye 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık"

İl Müdürü Karaca, denetim sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul'da ise 758 denetçiyle 39 ilçede gıda denetimine başladıklarını aktaran Karaca, "Şu anda Bahçelievler’de beyaz et ve kırmızı et işleyen bir işletmeyi denetledik. İşletmemizin beyaz et kısmından başlayarak denetimimizi gerçekleştirdik." dedi.

Karaca, kendilerinin bizzat incelediği işletmelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını bildirdi.

İstanbul’da bu tür denetlemelerin sürekli yapıldığına dikkati çeken Karaca, "İstanbul'da yaklaşık 115 bin işletme var. 2019 yılında bu işletmelerimize dönük yaklaşık 191 bin 500 denetim yaptık. Bu denetimlerimizin sonucunda yaklaşık olarak 4 bin 500 işletmeye 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletmemiz için de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu." bilgisini paylaştı.

"ŞİKAYETLERİ ALO 174 GIDA HATTI’NA BİLDİRİN"

Gıda denetimlerinin bundan sonra da 758 denetçiyle 7 gün 24 saat esasıyla devam edeceğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Biz İl ve Tarım Orman Müdürlüğü olarak, bakanlık olarak şunu söylüyoruz, 'en iyi denetçi tüketicinin kendisidir'. Tüketicilerimiz bir işletmede buldukları, gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattı’na bildirdikleri zaman biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemi yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Onlara bir telefon kadar yakınız. Her zaman da tüketicilerin sağlıklı ürünleri tüketebilmeleri için, çiftlikten sofraya bütün aşamaları kontrol etmeleri için onların hizmetindeyiz."

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