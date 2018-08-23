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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.08.2018 - 09:04, Son Güncelleme:

İstanbul'a büyük göç! 3 günde 1 aylık gelir

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İstanbul'a büyük göç! 3 günde 1 aylık gelir

Farklı semtlerdeki 560 kurban kesim tesisinde çalışmak üzere binlerce kasap, Anadolu’dan İstanbul’a göç etti. Aylık gelirlerini bayramda kazandıklarını paylaşan kasapların, günlüğü bin 700 lirayı buldu. Bayram sonrası mahalledeki dükkanlarına geri dönecek olan meslek erbaplarının mesaisi, kıyma çekme işlemiyle devam edecek.

Haftalar öncesinden büyük ve küçükbaş hayvanlarıyla mega şehrin yolunu tutan üreticiler, elindekilerin yüzde 90’ını satmanın mutluluğunu yaşarken şimdi sıra kasaplarda. Kurban piyasasının merkezi İstanbul’da yaklaşık 560 tesiste kasaplar, 1 aylık gelirini 3 günde çıkarıyor. Kurban kesiminde yetkili vakıf ve kurumların bünyesinde ter dökmek için binlerce meslek erbabı, İstanbul’un yolunu tuttu. Sabah erken başlayan mesai geç saatlere kadar adeta aralıksız ve soluksuz sürüyor.

İSTANBUL’DAKİ AÇIK FARKLI İLLERDEN KARŞILANDI

Büyükbaş için 200 TL’den başlayan kesim fiyatları sayesinde Anadolu’nun dört bir yanından yaşanan kasap göçü, piyasayı hareketlendirdi. Aralarında, belediyelerin zorunlu kıldığı eğitimi personele vermek için gelenler de var. İslami şartlara uygun ve son teknoloji kesim uygulamaları işlerin hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bu durumdan memnun vatandaşın artan talebiyle oluşan kasap açığı haliyle farklı illerden karşılanıyor.

BÜYÜKBAŞ 200 KÜÇÜKBAŞ 45 LİRADAN BAŞLIYOR

Belediyelerden aldığımız bilgiye göre, kesim alanları ortalama 4 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla vakıf ve çeşitli kurumlarca kiralanıyor. Her bir alanda 15 kişilik kasap ve yardımcı personel görev yapıyor.

Kasapların aldıkları ücretler, kurbanı kesenler günde bin 700 lira; eti parçalayanlar için ise 250 ila 500 lira arasında değişiyor.

Kesim fiyatları ise büyükbaş 8 parçası 400, 4 parçası 200 lira. Küçükbaş ise, 45 ila 200 lira arasında değişiyor. Kasaplar, Kurban’ı aileleriyle bir arada geçirememek dışında bir dertleri olmadığını söyleyince iş başa düşüyor. “Bütün yıl, bu 3 günü bekliyoruz” dedikleri, bayramı onlarla konuştuk.

GÜNDE 3 BİN ADET KESİM

Sultangazi’deyiz. Belediye tarafından 60 bin metrekare alanda ve 337 çadırda günlük 3 bin hayvan kesilebiliyor. “Yorulsak da hem vatandaş hem de kendimiz için hayırlı bir iş yapıyoruz” diyen Kasap Mehmet, İslami şartlara uygunluk ve hijyen açısından bu tarz merkezlerin önemine dikkat çekiyor. Kasap Mehmet, belediyenin denetimleri sayesinde de neredeyse sıfır risk ile işlemlerin gerçekleştirildiğini, şartlara uygun olmayan hayvanların kesime kabul edilmediğini söylüyor.

Eyüp’teki tesislerde çalışanların çoğu bu işi baba mesleği olarak sürdürüyor. Bursa, Çankırı, Yalova gibi şehirlerdeki dükkanlarını kapatıp gelmişler. 10 saati bulan çalışma ortamından memnunlar. Başakşehir Belediyesi tesislerinde Kesim Uzmanı Ayhan Akman, burada görev alacak tüm kasaplara detaylı bir şekilde eğitim verildiğini aktararak “Vatandaşların gönül rahatlığı için her detayı düşündük” mesajını veriyor. Bayrampaşa’da fiyatlar ise büyükbaşta 200, küçükbaşta 45 TL olarak belirlenmiş. “Ailemizle bayramlaşamadan yollara düştük” diyen Murat K., Konya’dan gelmiş ve 1 aylık kazancına yakın bir ücreti 3 günde çıkardıklarını söylüyor.

TESİSLERDE EĞİTİM ŞART

Murat K., “Anadolu’dan gelip ben kasabım diyen biri iş yapamaz, önce denetlenip, eğitim verilecek” uyarısını yapıyor. Pendik Belediyesi tesislerinde büyükbaş kesim ücreti 350, küçükbaş 100 lira. Konuştuğumuz kasaplar özellikle vakıfların uzun yıllardır birlikte çalıştığı meslek ustalarına dikkat çekerek işin güven usulüne göre yürümesinin önemini anlatıyor. (YENİ ŞAFAK)

 

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