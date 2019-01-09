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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:43, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°stanbul havalimanlarÄ±, 100 milyon yolcu barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±

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Ä°stanbul havalimanlarÄ±, 100 milyon yolcu barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±

AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en ve Ä°stanbul havalimanlarÄ± geÃ§en yÄ±l iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 102 milyon 213 bin 192 yolcuya hizmet verdi. BÃ¶ylece Ä°stanbul havalimanlarÄ± TÃ¼rk sivil havacÄ±lÄ±k tarihinde ilk kez 100 milyon yolcuyu geride bÄ±raktÄ±.

AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en ve Ä°stanbul havalimanlarÄ± geÃ§en yÄ±l iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 102 milyon 213 bin 192 yolcuya hizmet vererek, 100 milyon yolcu barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.

AA muhabirinin Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerinden derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul'daki AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en ve Ä°stanbul havalimanlarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l kullanan yolcu sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 6 milyon 721 bin 140 kiÅŸi arttÄ±.

GeÃ§en yÄ±l AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda iÃ§ hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dÄ±ÅŸ hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak Ã¼zere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu geÃ§iÅŸ yaptÄ±.ÂSabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda aynÄ± yÄ±lda toplam 34 milyon 136 bin 516 yolcu misafir edildi. Ä°Ã§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nda 22 milyon 468 bin 820, dÄ±ÅŸ hatlarda 11 milyon 667 bin 696 yolcu bu havalimanÄ±nÄ± tercih etti.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) bazÄ± tarifeli seferlerini yaptÄ±ÄŸÄ±, ilk fazÄ± 29 Ekim'de aÃ§Ä±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 95 bin 330 yolcu aÄŸÄ±rlandÄ±. YolcularÄ±n 65 bin 124'Ã¼ iÃ§ hat, 30 bin 206'sÄ± ise dÄ±ÅŸ hat seferleriyle uÃ§tu.

GeÃ§en yÄ±l Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan icra edilen geliÅŸ ve gidiÅŸ seferleriyle toplam 102 milyon 213 bin 192 yolcu seyahat etti.Â  BÃ¶ylece bir yÄ±l boyunca Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±nÄ± kullanan yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n ilk kez 100 milyon barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± sonucu Ã¶nemli bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stanbul havalimanlarÄ±, bÃ¶ylece TÃ¼rk sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarihinde ilk kez 100 milyon yolcuyu geride bÄ±raktÄ±.

Ã–nceki sene 95 milyon 492 bin 52 yolcunun aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Megakent'teki havalimanlarÄ±nda bu yÄ±lki yolcu artÄ±ÅŸÄ± 6 milyon 721 bin 140 olarak belirlendi.

UÃ‡UÅžLARIN YÃœZDE 48,6'SI Ä°STANBUL'DAN

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m havalimanlarÄ±ndan geÃ§en yÄ±l icra edilen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat seferleriyle seyahat eden yolcu sayÄ±sÄ± ise 209 milyon 989 bin 906 olarak hesaplandÄ±. GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'deki havalimanlarÄ± merkezli iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat yolcunun yÃ¼zde 48,6'sÄ± Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan geÃ§ti.

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