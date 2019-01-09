Ä°stanbul havalimanlarÄ±, 100 milyon yolcu barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±

AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en ve Ä°stanbul havalimanlarÄ± geÃ§en yÄ±l iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hatta 102 milyon 213 bin 192 yolcuya hizmet vererek, 100 milyon yolcu barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.



AA muhabirinin Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerinden derlediÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul'daki AtatÃ¼rk, Sabiha GÃ¶kÃ§en ve Ä°stanbul havalimanlarÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l kullanan yolcu sayÄ±sÄ± Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re 6 milyon 721 bin 140 kiÅŸi arttÄ±.

GeÃ§en yÄ±l AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda iÃ§ hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dÄ±ÅŸ hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak Ã¼zere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu geÃ§iÅŸ yaptÄ±.ÂSabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nda aynÄ± yÄ±lda toplam 34 milyon 136 bin 516 yolcu misafir edildi. Ä°Ã§ hat uÃ§uÅŸlarÄ±nda 22 milyon 468 bin 820, dÄ±ÅŸ hatlarda 11 milyon 667 bin 696 yolcu bu havalimanÄ±nÄ± tercih etti.

TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) bazÄ± tarifeli seferlerini yaptÄ±ÄŸÄ±, ilk fazÄ± 29 Ekim'de aÃ§Ä±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda geÃ§en yÄ±l 95 bin 330 yolcu aÄŸÄ±rlandÄ±. YolcularÄ±n 65 bin 124'Ã¼ iÃ§ hat, 30 bin 206'sÄ± ise dÄ±ÅŸ hat seferleriyle uÃ§tu.

GeÃ§en yÄ±l Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan icra edilen geliÅŸ ve gidiÅŸ seferleriyle toplam 102 milyon 213 bin 192 yolcu seyahat etti.Â BÃ¶ylece bir yÄ±l boyunca Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±nÄ± kullanan yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n ilk kez 100 milyon barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± sonucu Ã¶nemli bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stanbul havalimanlarÄ±, bÃ¶ylece TÃ¼rk sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarihinde ilk kez 100 milyon yolcuyu geride bÄ±raktÄ±.

Ã–nceki sene 95 milyon 492 bin 52 yolcunun aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Megakent'teki havalimanlarÄ±nda bu yÄ±lki yolcu artÄ±ÅŸÄ± 6 milyon 721 bin 140 olarak belirlendi.

UÃ‡UÅžLARIN YÃœZDE 48,6'SI Ä°STANBUL'DAN

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m havalimanlarÄ±ndan geÃ§en yÄ±l icra edilen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat seferleriyle seyahat eden yolcu sayÄ±sÄ± ise 209 milyon 989 bin 906 olarak hesaplandÄ±. GeÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'deki havalimanlarÄ± merkezli iÃ§ ve dÄ±ÅŸ hat yolcunun yÃ¼zde 48,6'sÄ± Ä°stanbul'daki havalimanlarÄ±ndan geÃ§ti.



