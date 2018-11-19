İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
19.11.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

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İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılan İstanbul Havalimanı'nda 2 ay süresince otoparktan ücret alınmayacak. Havalimanı'nda otopark ücretleri ile kimlerden ücret alınmayacağı da belli oldu.

İSTANBUL Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.

31 Ekim’de THYnin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018’e kadar) ücretsiz yapılmıştı.2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.

İÇ/DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK (OTOMOBİLLER İÇİN)

Park süresi (Saat/TL) 

0-1 saat:19,75 TL

1-3 saat:24 TL

3-6 saat:37,75 TL

6-12 saat:44,75 TL

12-24 saat:60 TL

ABONMAN (OTOMOBİLLER İÇİN)

4 gün:173,50 TL

7 gün:284 TL

15 gün:387,50 TL

Aylık:423 TL

MOTOR,MOTOSİKLET

0-1 saat:9 TL

1-3 saat:12,25 TL

3-6 saat:18,75 TL

6-12 saat:22,75 TL

12-24 saat:30,50 TL

ABONMAN (MOTOR,MOTOSİKLET İÇİN)

4 gün:87 TL

7 gün:141,75 TL

15 gün:193,75 TL

Aylık:212 TL

AÇIK OTOPARKLAR İÇİN (OTOMOBİL)

Park süresi (Saat/TL) 

0-1 saat:15 TL

1-3 saat:18 TL

3-6 saat:27,25 TL

6-12 saat: 30,50 TL

12-24 saat:42,25 TL

Abonman aylık 316 TL

MOTOR, MOTOSİKLET (AÇIK OTOPARK İÇİN)

0-1 saat:7,75 TL

1-3 saat:9 TL

3-6 saat:13 TL

6-12 saat:15,50 TL

12-24 saat:20,75 TL

Abonman aylık:161,25 TL

MİNİBÜS/PİKAP (AÇIK OTOPARK)

0-1 saat:17 TL

1-3 saat:22,75 TL

3-6 saat:30 TL

6-12 saat:35,75 TL

12-24 saat:49,50 TL

Abonman aylık:358,75 TL

MİDİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, KAMYONET (AÇIK OTOPARK)

0-1 saat:20 TL

1-3 saat:27,75 TL

3-6 saat:33,75 TL

6-12 saat:42,25 TL

12-24 saat:57,20 TL

Abonman aylık:402,25 TL

DHMİ Kiracısı, Taksi İşletmeleri ve Nakliyeciler, Havalimanı'nda görevli personel/personel servis araçları için ise açık otopark aylık abonman 130 TL

Engelli, gazilere ve şehit ailelerine her defasında azami 15 güne kadar ücretsiz

Devlet Personel Başkanlığının Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Atık atanlardan kalış süresi üzerinden yüzde 100 zamlı ücret alınacak.

Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlı alınacak. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilecek. Otopark işletmecileri; DHMİ'ne bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilecek.

 

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