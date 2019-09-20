İşsizlik sigortası iyileştirmeleri

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması yönündeki taleplere destek geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretimi ve istihdamı artıracak her çalışmanın arkasında olduklarını belirterek, “Çalışanlarımızın kötü gün dostu olan işsizlik sigortasının koşullarında iyileştirme yapılmasına sıcak bakıyoruz” dedi. Hürriyet’e konuşan Hisarcıklıoğlu, işsizlik maaşı ve işsizlik sigortasının kullanılma koşullarına ilişkin kamuoyunda bir süredir dile getirilen talepleri yakından takip ettiklerini söyledi. İş dünyasının ve çalışanların şikayetlerinin 3 noktada odaklandığını gördüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İlk olarak ikale sözleşmesiyle işten ayrılanların da işsizlik ödeneğine başvurabilmesi lazım. Helalleşerek işinden ayrılmış gelmiş adama devletin yok sana işsizlik maaşı dememesi gerekir. İkinci olarak prim ödeme şartlarıyla ilgili ciddi talepler var. Özellikle son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulu oldukça sınırlayıcı.”

ASGARİ ÜCRET SINIRI

Ödeme miktarlarının da önemli bir sorun olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Maksimum ödemeyi asgari ücretin yüzde 80’i ile yani 2 bin 31 lira ile sınırlandırmışız. Asgari ücret kazanan biri için bu makul görünebilir ama deneyimli, yüksek ücret alan bir ustabaşı ya da mühendisi cezalandırmış oluyoruz. Biz iş dünyası olarak hak ve adalet çerçevesinde uluslararası normlara uygun bir çalışma mevzuatı istiyoruz. Üretimi ve istihdamı artıracak her türlü çalışmanın da arkasında oluruz” dedi.

1.3 MİLYON BAŞVURU

İşsizlik Kurumu’nun son verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların yarısından daha azına işsizlik maaşı bağlandı. Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 344 bin 623 kişi işsizlik maaşı için başvururken, bunlardan sadece 632 bin 58’ine işsizlik maaşı bağlandı. İstanbul’da işsizlik maaşı için yılın ilk 7 ayında başvuran 360 bin kişiden 184 bini işsizlik maaşı almaya hak kazanırken, Ankara’da ise 109 bin 902 kişi başvuruda bulundu ancak 48 bin 699 kişi de işsizlik maaşından yararlanabildi.

SENDİKALAR DÜZENLEME İSTİYOR

KISA bir süre önce TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, işsizlik maaşının arttırılması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini söylemişti. Akkol “Örneğin ikale (karşılıklı fesih) gibi barışçıl çözüm yollarında da işsizlik sigortasından faydalanılsın. Bu tür uygulamalar, hem çalışana hem de işverene olumlu yansır” diye konuşmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, işsizlik sigortasından yararlanılmasıyla ilgili olarak oturulup konuşulması gerektiğini belirterek “Biz yıllardır bu konuların konuşulmasını ve gerçek amacı işsizleri korumak olan işsizlik sigortası fonunun bu amaç doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz” demişti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.