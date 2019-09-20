İşsizlik sigortası iyileştirmeleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlik sigortası iyileştirmeleri
GeriEkonomi İşsizlik sigortası iyileştirmeleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşsizlik sigortası iyileştirmeleri

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İşsizlik sigortası iyileştirmeleri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işsizlik maaşı ve işsizlik sigortasının kullanılma koşullarına ilişkin kamuoyunda bir süredir dile getirilen talepleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Çalışanlarımızın kötü gün dostu olan işsizlik sigortasının koşullarında iyileştirme yapılmasına sıcak bakıyoruz” dedi.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının kolaylaştırılması yönündeki taleplere destek geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretimi ve istihdamı artıracak her çalışmanın arkasında olduklarını belirterek, “Çalışanlarımızın kötü gün dostu olan işsizlik sigortasının koşullarında iyileştirme yapılmasına sıcak bakıyoruz” dedi. Hürriyet’e konuşan Hisarcıklıoğlu, işsizlik maaşı ve işsizlik sigortasının kullanılma koşullarına ilişkin kamuoyunda bir süredir dile getirilen talepleri yakından takip ettiklerini söyledi. İş dünyasının ve çalışanların şikayetlerinin 3 noktada odaklandığını gördüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “İlk olarak ikale sözleşmesiyle işten ayrılanların da işsizlik ödeneğine başvurabilmesi lazım. Helalleşerek işinden ayrılmış gelmiş adama devletin yok sana işsizlik maaşı dememesi gerekir. İkinci olarak prim ödeme şartlarıyla ilgili ciddi talepler var. Özellikle son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulu oldukça sınırlayıcı.”

ASGARİ ÜCRET SINIRI

Ödeme miktarlarının da önemli bir sorun olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Maksimum ödemeyi asgari ücretin yüzde 80’i ile yani 2 bin 31 lira ile sınırlandırmışız. Asgari ücret kazanan biri için bu makul görünebilir ama deneyimli, yüksek ücret alan bir ustabaşı ya da mühendisi cezalandırmış oluyoruz. Biz iş dünyası olarak hak ve adalet çerçevesinde uluslararası normlara uygun bir çalışma mevzuatı istiyoruz. Üretimi ve istihdamı artıracak her türlü çalışmanın da arkasında oluruz” dedi.

1.3 MİLYON BAŞVURU

İşsizlik Kurumu’nun son verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Temmuz döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların yarısından daha azına işsizlik maaşı bağlandı. Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 344 bin 623 kişi işsizlik maaşı için başvururken, bunlardan sadece 632 bin 58’ine işsizlik maaşı bağlandı. İstanbul’da işsizlik maaşı için yılın ilk 7 ayında başvuran 360 bin kişiden 184 bini işsizlik maaşı almaya hak kazanırken, Ankara’da ise 109 bin 902 kişi başvuruda bulundu ancak 48 bin 699 kişi de işsizlik maaşından yararlanabildi.

SENDİKALAR DÜZENLEME İSTİYOR

KISA bir süre önce TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, işsizlik maaşının arttırılması ve işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini söylemişti. Akkol “Örneğin ikale (karşılıklı fesih) gibi barışçıl çözüm yollarında da işsizlik sigortasından faydalanılsın. Bu tür uygulamalar, hem çalışana hem de işverene olumlu yansır” diye konuşmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, işsizlik sigortasından yararlanılmasıyla ilgili olarak oturulup konuşulması gerektiğini belirterek “Biz yıllardır bu konuların konuşulmasını ve gerçek amacı işsizleri korumak olan işsizlik sigortası fonunun bu amaç doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz” demişti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak.
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2 günde 250 bin kişi geldi
Son dakika... Bakan duyurdu: 20 Eylül saat 18.00'de başlıyor
TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı
Son dakika... Fitch'ten Türkiye açıklaması