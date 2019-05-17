‘İşsizlik Fonu’ndan en az yararlanan işsizler’
HAK-İŞ, İşsizlik Sigortası Fonu’yla ilgili kaygılı olduklarını açıkladı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “İşsizlik fonundan en az yararlanan işsizler. Bazı teşviklerin işsizlik fonundan yapılmasını anlıyoruz ama tüm teşviklerin kaynağının işsizlik fonu olmasına karşıyız. Daha GAP için fondan alınan 10 milyar lira bile ödenmedi” dedi.
Basın mensuplarıyla önceki akşam iftarda bir araya gelen Arslan, işsizlik fonundan işçi ve işverenlerin rızası dışında işler yapıldığını söyledi. Bu konuda daha disipline edici bir sisteme ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Arslan, “Oysa fonun kuruluş amacı işsizlerin yararlanması. İşsizlik Fonu’ndan yararlanma şartlarının yumuşatılması ve kapsamın genişletilmesine ihtiyaç var” dedi. İşsizlik Fonu ve SGK’nın verilerinin de son dönemde gecikmeli yayınladığını vurgulayan Arslan şunları söyledi: “Bundan da kesinlikle rahatsızlık duyuyoruz. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili veriler de güncel olarak paylaşılmıyor. Formel olmayan kurumlardan öğreniyoruz. Bunu sayın bakanla da konuştum. Aylık olarak bu güncellemelerin yapılması gerekiyor. Paylaşılmaması çeşitli spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Gecikmeleri endişe verici buluyorum. Hiçbir teknik mazereti olamaz. Başka amaçlar olabilir. Bunu da bilmiyorum. İlgilileri bir kez daha uyaralım.”
İŞSİZLİK TEHDİT EDİYOR
Son açıklanan rakamlarla birlikte işsizlerin sayısının 4 milyonu aştığını belirten Arslan, bu rakamların sadece işsizler için değil işi olanlar için de tehdit unsuru olduğunu belirtti. Teşviklerle istihdam oluşturmanın bir yere kadar olabileceğini vurgulayan Arslan, “Esas olan yeni yatırımlarla yeni istihdam olanaklarına kavuşmaktır” dedi.
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