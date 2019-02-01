İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Kiraz'da faaliyete başlayan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezindeki üretim, Bayındırlı kadınlara da umut oldu. Kirazlı kadınların başarısını duyan Bayındırlı kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçip ilk önce 3 aylık İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği eğitimi aldı, sonra da evlerinin depolarında küçük üretim tesisleri kurdu. Şimdiki hedefleri ise kooperatif çatısı altında birleşip güç kazanmak ve artan talebi karşılamak. Verdiği eğitim ve desteklerle Bayındırlı kadınlara yeni bir ufuk açan, onları evlerin bir bölümünde istiridye mantarı üretimine teşvik ederek iş olanağı sağlayan belediye, 20 kadına törenle sertifika verdi. İstiridye mantarı yetiştiriciliği sertifika törenine Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"YETİŞEMİYORUZ"

İlk etapta evin ufak tefek masraflarını karşılayabilmek için yola çıkan üretici kadınlar, pazardaki talebi görünce hedef yükseltti. Daha çok motive olan ve daha çok çalışan Bayındırlı kadın üreticiler, çıktıkları bu umut yolculuğundaki duygularını ise şöyle paylaştı:









Bircan Göç: "65 yaşındayım ve bu yaşta kendime yeni bir iş kapısı buldum. Arkadaşlarımız internette Kirazlı kadınların istiridye mantarı yetiştirdiğinin haberini görmüş ve çok az maliyetle iyi bir gelir kapısı olduğunu okumuş. Biz de onlardan esinlendik ve İzmir Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar, bize hemen kursumuzu açtılar. Ben depo olarak kullandığım yeri hemen üretimhaneye çevirdim. Hızlı bir şekilde ürettiğimiz ürünlerin çok alıcısı çıktı, şimdi üretmeye yetişemiyoruz. Yerim küçük olduğu halde günlük 100 lira kazanıyorum. 20 arkadaşımızla çıktığımız bu yolda güçlerimizi birleştirip bu talepleri karşılayacağız.”





"NE İSMİNİ BİLİYORDUK NE DE PAZARDA GÖRMÜŞTÜK"

Emine Göksen: “İzmir Büyükşehir Belediyesinin sayesinde bizim de bir ekmek kapımız oldu. Daha önce ne istiridye mantarının ismini biliyorduk ne de pazarda görmüştük. Merak ettik. 3 ay boyunca kursa gittik ve bu ürünü yetiştirmeyi başardık. Eşimin desteğiyle depomuza hemen tesis kurduk. İlk ürünü elime aldığımda çok sevinmiştim. Yeniden bebeğim olmuş gibiydi. Emeklerimizin karşılığını da tüketiciden gelen taleplerden gördük. Bu işi severek yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’na bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.”





YÜZDE 50 KAR

İbrahim Soylu (Kurs Eğitimcisi): “Kursumuzda mantar toprağı denilen kompostun nasıl hazırlanacağından oda sıcaklığına ve pazarlamaya dair pek çok konuyu işledik. Uygulama yerinde hazırlanan kompostların ekimini yaptık ve mantarhaneye koyduk. Bizim ürettiğimiz mantarlar tamamen doğal; hazır kompost kullanılmadan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yüzde 50 kar bırakan bir üretim bu. Kadınlarımıza kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmak amacıyla güzel bir uğraşı. Tarımsal üretimde arazi gerektirmeden atıl durumda bulunan depoları, bodrum yerlerini mantarhaneye çeviriyoruz.”





SIFIR KOLESTEROL, BOL PROTEİN

Protein, demir, vitamin, madensel tuzlar, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, folik asit, karoten ve fosfor zengini bir gıda olan istiridye mantarı, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı et tüketemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Besin değeri ve uygun fiyatıyla yıldızı giderek parlayan bu mantar türü, aynı zamanda kolesterol içermiyor; üstelik antioksidan, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip. Lif bakımından zengin olan istiridye mantarı, mide ve bağırsak çalışmalarını güçlendiriyor ve tokluk hissi veriyor. İstiridye mantarının pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 14-18 lira arasında değişiyor.

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