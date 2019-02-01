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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.02.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

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İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği eğitim ve desteklerle istiridye mantarı üretimine başlayan Kiraz'ın emekçi kadınları, Bayındırlı hemcinslerine de örnek oldu. 'İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği Kursu' alıp hızla üretime başlayan Bayındırlı kadınlar, şimdi artan talebe yetişemiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Kiraz'da faaliyete başlayan İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ve Uygulama Merkezindeki üretim, Bayındırlı kadınlara da umut oldu. Kirazlı kadınların başarısını duyan Bayındırlı kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesiyle iletişime geçip ilk önce 3 aylık İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği eğitimi aldı, sonra da evlerinin depolarında küçük üretim tesisleri kurdu. Şimdiki hedefleri ise kooperatif çatısı altında birleşip güç kazanmak ve artan talebi karşılamak. Verdiği eğitim ve desteklerle Bayındırlı kadınlara yeni bir ufuk açan, onları evlerin bir bölümünde istiridye mantarı üretimine teşvik ederek iş olanağı sağlayan belediye, 20 kadına törenle sertifika verdi. İstiridye mantarı yetiştiriciliği sertifika törenine Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

"YETİŞEMİYORUZ"

İlk etapta evin ufak tefek masraflarını karşılayabilmek için yola çıkan üretici kadınlar, pazardaki talebi görünce hedef yükseltti. Daha çok motive olan ve daha çok çalışan Bayındırlı kadın üreticiler, çıktıkları bu umut yolculuğundaki duygularını ise şöyle paylaştı:


İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar


Bircan Göç: "65 yaşındayım ve bu yaşta kendime yeni bir iş kapısı buldum. Arkadaşlarımız internette Kirazlı kadınların istiridye mantarı yetiştirdiğinin haberini görmüş ve çok az maliyetle iyi bir gelir kapısı olduğunu okumuş. Biz de onlardan esinlendik ve İzmir Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar, bize hemen kursumuzu açtılar. Ben depo olarak kullandığım yeri hemen üretimhaneye çevirdim. Hızlı bir şekilde ürettiğimiz ürünlerin çok alıcısı çıktı, şimdi üretmeye yetişemiyoruz. Yerim küçük olduğu halde günlük 100 lira kazanıyorum. 20 arkadaşımızla çıktığımız bu yolda güçlerimizi birleştirip bu talepleri karşılayacağız.”


İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

"NE İSMİNİ BİLİYORDUK NE DE PAZARDA GÖRMÜŞTÜK"

Emine Göksen: “İzmir Büyükşehir Belediyesinin sayesinde bizim de bir ekmek kapımız oldu. Daha önce ne istiridye mantarının ismini biliyorduk ne de pazarda görmüştük. Merak ettik. 3 ay boyunca kursa gittik ve bu ürünü yetiştirmeyi başardık. Eşimin desteğiyle depomuza hemen tesis kurduk. İlk ürünü elime aldığımda çok sevinmiştim. Yeniden bebeğim olmuş gibiydi. Emeklerimizin karşılığını da tüketiciden gelen taleplerden gördük. Bu işi severek yapıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’na bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz.”


İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

YÜZDE 50 KAR

İbrahim Soylu (Kurs Eğitimcisi): “Kursumuzda mantar toprağı denilen kompostun nasıl hazırlanacağından oda sıcaklığına ve pazarlamaya dair pek çok konuyu işledik. Uygulama yerinde hazırlanan kompostların ekimini yaptık ve mantarhaneye koyduk. Bizim ürettiğimiz mantarlar tamamen doğal; hazır kompost kullanılmadan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yüzde 50 kar bırakan bir üretim bu. Kadınlarımıza kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmak amacıyla güzel bir uğraşı. Tarımsal üretimde arazi gerektirmeden atıl durumda bulunan depoları, bodrum yerlerini mantarhaneye çeviriyoruz.”


İsmini bile bilmiyorlardı, şimdi talebe yetişemiyorlar

 

 

 

SIFIR KOLESTEROL, BOL PROTEİN

Protein, demir, vitamin, madensel tuzlar, kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, folik asit, karoten ve fosfor zengini bir gıda olan istiridye mantarı, özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı et tüketemeyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Besin değeri ve uygun fiyatıyla yıldızı giderek parlayan bu mantar türü, aynı zamanda kolesterol içermiyor; üstelik antioksidan, antibakteriyel ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye de sahip. Lif bakımından zengin olan istiridye mantarı, mide ve bağırsak çalışmalarını güçlendiriyor ve tokluk hissi veriyor. İstiridye mantarının pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 14-18 lira arasında değişiyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (01.02.2019)
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