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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
27.04.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

İskandinav Hava Yolları SAS'ın pilotlarının grevi 2. güne girdi

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İskandinav Hava Yolları SAS'ın pilotlarının grevi 2. güne girdi

İskandinav Hava Yolları SAS pilotlarının grevi 2. gününde devam ederken, SAS'ın bir günlük kaybının 6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ücretler konusundaki görüşmelerin kesilmesi nedeniyle Cuma günü pilotlarının greve gitmesi üzerine SAS havayollarının uçaklarının yüzde 70’i uçmadı. Grevden yalnızca hafta sonunda 170 binin kişinin etkilendiği kaydedildi. SAS bugün iptal edilen uçuşlar konusunda yaptığı açıklamada "Devam eden pilot grevinden etkilenen müşterilerimize derin üzüntülerimizi bildiriyoruz" dedi.

Pilot grevi sebebiyle 787 uçuş iptal edilirken İskandinavya genelinde etkilenen ve alternatif uçuş arayan 64 bin yolcuya bedava yiyecek teklif edildi. Çok sayıda yolcu sosyal medyadan, havayollarının müşteri servisine ulaşamadıkları şikayetinde bulundu.

SAS’ın ortaklarından olan İsveç ve Danimarka hükümetleri, pilotlarla görüşmelere tekrar başlamaya hazır olduklarını ancak pilotların isteklerini karşılamanın firma için korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Hava yolu firması yüzde 13 ücret artışı isteyen pilotların maaşlarının ortalama olarak 93 bin İsveç kronu (9 bin 798 Amerikan doları) olduğunu söyledi.
Danimarka, Norveç, ve İsveç’in pilotlarının yüzde 95’ini temsil eden SAS Pilot Grubu, tartışma konusunun yalnızca maaşlar olmadığını, daha kestirilebilir, şeffaf çalışma saatleri istediklerini söyledi.

Analizciler, SAS pilotlarının bir günlük grevinin maliyetinin 6 milyon 300 bin dolar olduğunu, grevinin iki hafta devam etmesi halinde yol açtığı kaybın hava yollarının yıllık karına denk geldiğini belirtti.

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