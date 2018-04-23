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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
23.04.2018 - 16:10, Son Güncelleme:

İşçiydi, patron oldu! 30 ülkeye ihracat yapıyor

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İşçiydi, patron oldu! 30 ülkeye ihracat yapıyor

İşçiliğini yapmadığın işin patronu olamazsın sözünün gerçeğe dönüştüğü Gaziantep’te Mehmet Koca işçi olarak başladığı halıcılıkta bu gün 30 ülkeye ihracat yapan halı şirketinin patronu oldu.

İş dünyasında farklı başarı öykülerinin yazıldığı Gaziantep’te Mehmet Koca’nın öyküsü de dinleyenleri adeta büyülüyor. Halı Sektörüne 1987 yılında askerlik dönüşü saçakça olarak başladığını ifade eden Efor Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, "1987 yılında vatani görevimi tamamlayarak Gaziantep’e döndüm ve halı sektörüne bu tarihte saçak dikerek girmiş oldum. Saçak dikimi ve overlokçu olarak 1996 yılının onuncu ayına kadar işçi olarak çalıştım. 1996 yılı bizin için önemli bir dönem oldu. Bu tarihte apre tesisi kurduk. Lark dediğimiz bir tesisti bu. 2001 yılına kadar bir çok halıcının lark işlerini yaptık. 2001’de beş arkadaş bir araya gelerek bir halı makinası aldık ve beş ortaklı bir şirket kurarak kendi halımızı üretmeye başladık. 2005 yılının sonuna kadar süren ortaklığımızda halı üretiminde önemli adımlar atmayı başardık. 2005 yılının sonunda ortaklıktan ayrılarak 2006 yılının başında kendi markamız olan şirketimizi kurduk. 1 tezgahla başladığımız sektörde bugün 9 tezgahla halı üretimi yapmakta ve 30 ülkeye yönelik ihracat gerçekleştirmekteyiz. Bugün itibarıyla 140 çalışanımız var ve 30 ülkeye ihracat makine halısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. En büyük pazarımız daha önce Sudi Arabistan, Rusya, Afrika ve son dönemlerde Amerika bizim için önemli pazarlar arasında. Elbette Uzakdoğu ve Türki Cumhuriyetler de bizim için önemli pazarlar arasında yer alıyor. Son üç yıldır Afrika bizim için önemli bir Pazar haline geldi. Uzakdoğu’da Endonezya, Malezya ve Çin en önemli ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor" dedi. 

İşçiydi, patron oldu 30 ülkeye ihracat yapıyor

GAZİANTEP VE TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Çıraklıktan patronluğa yükselen öykünün kahramanı Mehmet Koca 5. Uluslararası Domotex Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Fuarlar elbette ülkemizin vizyonudur. Bizler dünyanın birçok ülkesinde fuarlara katılarak ülkemizi, sektörümüzü ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Ancak burada biz ev sahibiyiz ve dünyanın birçok ülkesinden gelen alıcı firmalar hem sektörümüzü ve bizleri yakından görüp tanırken hem de ülke ve kent ekonomimize önemli katma değerler sağlıyorlar. Bugün otellerimizde yer yok. Fuara gelenlerin hepsi birçok sektörün canlanmasını sağlıyor. Fuar’da bizlerde bir stantla 2018 yılı koleksiyonlarımızı görücüye çıkarıyoruz” dedi.

İşçiydi, patron oldu 30 ülkeye ihracat yapıyor

 

"HAKSIZ REKABETE İZİN VERMEYELİM"

Bin bir emekle üretilen halıların fuarlarda görücüye çıkmasının önemli olduğunu ancak halı sektöründe son dönemlerde yaşanan fiyat kırma politikasının yanlış olduğunu ifade eden Mehmet Koca firmaların acımasızca fiyat kırma politikalarının yanlış olduğunu ve sektöre büyük zarar verdiğini ifade ederek, “Fuarlarda yaşadığımız en büyük sıkıntılardan birisi bazı firmalarımızın fiyatları neredeyse maliyete kadar düşürüp teklif vermeleri. Durum böyle olunca alıcılar firmalar arasında fiyat kırdırma beklentisine giriyor ve bin bir emekle ve zahmetle ortaya çıkarılan ürünlerimiz bu haksız rekabet sonucu global pazar değerinin altında satılmak zorunda kalınıyor. Bunu hep birlikte önlemek zorundayız” dedi.

 

SEKTÖR LİDERLİĞİNİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

Gaziantep’in dünya parça halı üretiminde dünya lideri olduğunu ifade eden Mehmet Koca global rekabetin son dönemlerde arttığını ve Türki Cumhuriyetlerde kurulan halı fabrikalarıyla düşük maliyetli üretimlerin arttığını ifade ederek bunun Türk halı sektörü için gelecekte önemli riskler oluşturduğunu Türkiye’de halı sektörü için maliyetlerin düşürülmesi yönünde hükümetten beklenti içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

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