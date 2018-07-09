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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
09.07.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

İş yerinde bunu sakın yapmayın: 5 yıla kadar hapsi var!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İş yerinde bunu sakın yapmayın: 5 yıla kadar hapsi var!

Yargıtay, aynı iş yerinde çalışan arkadaşının uyurken ki fotoğrafını çekip Facebook’ta yayımlayan işçiyi haksız buldu. Kararda, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini işaret edilerek, yerel mahkemenin mahkumiyet kararının yerinde olduğunu işaret edildi.

KEMAL T. iş yerinde uyudu. Ağzı açık bir biçimde uyuyan T.’nin ağzına bir kalem yerleştiren iş arkadaşı İsmail K., T.’nin bu halinin fotoğrafını çekerek Facebook’da yayımladı.

Fotoğrafın yayılması üzerine T. ile K. arasında tartışma çıktı. T., K. hakkında dava açtı. Çorum Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 3 yıl önce sonuçlandı. Mahkeme, İsmail K.’yi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan mahkûm etti.

MAHKÛMİYET KARARI ONANDI
Karar için temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna hükmederek onama kararı verdi.

SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLDİ
Kararda, Kemal T'nin saygınlığının rencide edildiği, uyurken ki halinin de özel yaşam alanı kapsamında olduğuna işaret edildi.

5 YILA KADAR HAPİS
Yasaya göre, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alabilir.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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