İş dünyasından 15 Temmuz mesajları

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Kaan, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen ve Türk Milleti’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiği 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlattı.

Abdurrahman Kaan, şunları kaydetti:

"Bu üç yıllık süreçte, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademelerine sinsice sızan FETÖ mensupları, büyük bir titizlikle tasfiye edilirken, devletimizin mücadelesi halen kararlılıkla devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, hiçbir bahanenin ardına gizlenmeden ve genç, yaşlı, kadın, erkek demeden darbecilerin karşısına çıkarak canı pahasına vatanını müdafaa etmiş ve FETÖ mensupları hain emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Aziz Milletimizin menfur saldırıların yaşandığı 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak sürdürdüğü mücadele, tüm dünyanın sahiplenmesi gereken örnek bir demokrasi mücadelesidir. Hali hazırda güçlü demokrasi geleneğine sahip olan Türk Milleti, önemli bir demokrasi dersi verirken 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur."

"Ülkemizin hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz"

MÜSİAD Başkanı Kaan, dünyanın en yaygın ve etkin STK’larından MÜSİAD'ın, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olduğunu ifade ederek, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durduklarını kaydetti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MÜSİAD'ın, hiç vakit kaybetmeden milletin ve devletin yanında yer aldığını açıklayarak, milletin demokrasi mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya giriştiğini dile getiren Kaan, şunları ifade etti:

"MÜSİAD olarak üç yıllık süreç boyunca, gittiğimiz her ülkede ve memleketimizin birçok noktasında, demokrasinin belirli bir zümre için değil, toplumun her kesimi için elzem olduğunu belirttik. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk ve fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz ve 'güçlü Türkiye' hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin başta terör örgütleri olmak üzere, hiçbir dış müdahale ile sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

"Ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "Öncelikle, 15 Temmuz’da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında, Milli irademize sahip çıkıp hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, gazilerimizi minnet duygularımızla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Pelister şunları kaydetti:

"Ülkemizin 3 yıl önce yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimiz, birlik ve beraberlik içinde demokrasi zaferine imza attı. Hükümetimizin FETÖ ile ilgili kararlı duruşu sayesinde süreci daha kolay bertaraf edebilmeyi başardık. İş dünyası olarak bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak ekonomimizin ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Üretimin ve ihracatın öneminin günden güne artmakta olduğu ülkemizde, kimya ihracatı da son 6 aydır en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İhracatçılar olarak Türkiye’nin gücüne inanmaya ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz."

"Otuz bin CEO'ya mektup gönderdik"

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak sürülmek istendiğini hatırlattı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hürriyetine ve geleceğine sahip çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini anımsatan Erem, şunları kaydetti:

"Milletimizin omuz omuza verdiği destek ile atlatılan hain darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisinin neferleri olarak bizler de milli seferberlik ruhuyla hareket ederek ülkemize yönelik tüm tehditlerin karşısında bulunduğumuzu belirtmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam otuz bin üst yöneticiye (CEO) mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza yabancı alıcılar yoğun ilgi gösterdi. 2016 yılı da dahil olmak üzere organize ettiğimiz tüm fuarlarımızda yabancı ziyaretçi sayımız beklentilerin çok üzerinde arttı.”

"Yatırımlarımıza devam ettik"

Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl önce yaşanan ve unutulmayacak darbe girişiminde milletin gerçek kutlu direniş öyküsünü yazdığını bildirdi.

"15 Temmuz, Türk milletinin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık." ifadesini kullanan Elmas, milli iradeye hep birlikte sahip çıktıklarını vurguladı. O gece şehit düşenlere rahmet dileyen, gazilere minnet ve şükran sunan Elmas, "Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehdide bedenleriyle siper olan şehitlerimize ve gazilerimize karşı iş alemi olarak bizlerin de sorumlulukları var. Bu doğrultuda 15 Temmuz'un devamı olan ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, ülke olarak son bir yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdiklerini, enflasyon, kur baskısı gibi zorlu mücadeleler verdiklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş piyasalarda rahatlama olacağını göreceğiz. 2020’den itibaren tekrar büyüme ivmesi yakalayacağız. Ülkemizi daha güçlü bir ekonomi ve daha zengin bir Türkiye hedefine hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda yaşananların tekrarına izin verilmemesi, ülke ve gelecek için daha büyük değer üretilmesi, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla iş dünyasının çalışmalarına devam etmesi gerekiyor. Sur Yapı olarak Türkiye'ye güvenimiz zor zamanlarda bile sarsılmadı. 15 Temmuz sonrasında işimize dört elle sarıldık, gayretlerimizi iki katına çıkardık."

Elmas, 15 Temmuz'a ve devamındaki olumsuzluklara rağmen yatırımdan geri kalmadıklarını belirterek, bu süreçte hayata geçirdikleri projelerden, gerçekleştirdikleri lansmanlardan bahsetti. Dünyanın sayılı, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine 15 Temmuz'un hemen sonrasında başladıklarını aktaran Elmas, Antalya'da 8 milyar liralık dev bir yatırımı yüklenmekten çekinmediklerini bildirdi. Elmas, "Bu projeyle 93 blokta bin 500 işçi ile 24 saat çalışıyoruz. Antalya projemiz 2023 hedefleri doğrultusunda en büyük yatırım hamlemizdir. Antalya'ya yeni bir şehir inşa ediyoruz ve bu yıl sonunda 20 binden fazla kişinin yaşayacağı ilk etabın teslimlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Zorlu süreçten güçlenerek çıktık"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ülkenin bütün kesimlerinin demokrasiyi savunarak önemli bir sınav verdiği 15 Temmuz'un yıl dönümünde, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitleri bir kez daha minnet ve rahmetle andığını, kahraman gazilere saygı ve şükranlarını sunduğunu bildirdi. Toplumun zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Birlik ve beraberlik içinde, ortak hedeflere, ortak bir bilinçle hareket eden Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak faaliyetlerimizi, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye'ye katkıda bulunmak amacıyla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Demokrasi mücadelemiz ülkemizin gücünü ortaya koydu"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, milletin demokrasi için verdiği mücadelenin, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Daha aydınlık bir gelecek için demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak öncelikli görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu. Toplumun 15 Temmuz'da güçlü bir inançla demokrasiye sahip çıktığını aktaran Yetgin, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Hain darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetgin, 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra toplanan GYODER Yüksek İstişare Kurulu'nun, hain darbe girişimi sırasında hasar gören TBMM binasının onarımı için harekete geçtiğini hatırlatarak, Meclis'in hasar gören bölümlerinde 2016'da başlatılan onarımın 2017'de tamamlandığını aktardı. GYODER'in, bir çatı kuruluş olarak Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimini hedeflediğini vurgulayan Yetgin, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Birlik ve beraberlik içinde ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğimize, sektörümüzü çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır. Gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük edeceğiz. Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün gelişmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır."