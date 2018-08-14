İş dünyası atılan adımları destekliyor, yenilerini bekliyor... Yol haritası hazırlansın

TÜRKİYE para piyasalarındaki gelişmeler iş dünyasını da harekete geçirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ortak bir açıklama yaparak sıkı para politikasına geçilmesini istedi. Açıklamada, hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğuna dikkat çekilerek, “Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem

içerisindeyiz” denildi.

GEREKEN ADIMLAR

Açıklamada yaşanan durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıldığı belirtilerek, şunlar sıralandı:

- Merkez Bankası’nın likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanı sıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,

- Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,

- Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,

- En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,

- ABD ve Türkiye’nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi.

TOBB ve TÜSİAD gerekli önlemlerin uygulanmasıyla ekonominin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratla döneceğine inançlarının tam olduğuna işaret etti.

TOBB ve TÜSİAD sıkı para politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye oturtulmasını istedi.

DEİK’TEN TİCARİ DİPLOMASİ ATAĞI

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı yazılı açıklamada yaşanan sıkıntılı süreci atlatmak için önce yönetim kuruluyla toplandıklarını, bugün de; büyükelçiler, DEİK İş Konseyi Başkanları ve TİM İhracatçı Birlik Başkanları’yla bir araya gelerek süreci değerlendireceklerini söyledi.

Olpak, yapısal bir sorundan kaynaklanmayan, ancak sonuçları itibarıyla piyasalara zarar veren gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bunların ekonomiye olumsuz etkileri olmakla birlikte kalıcı hasara dönüşebilecek yıkıcı etkisi olmayacağını belirtti. Olpak, şöyle devam etti: “Ekonomi yönetimimizin, sadece orta vadede değil kısa vade için de aksiyon planının hazır olduğunu ve hemen uygulamaya koyduğunu görmek piyasaların güvenini arttırdı. Reel sektör olarak, finansal piyasaların istikrarı için atılan her adımı destekliyoruz. Aynı kararlı adımların, reel sektör için de hızla uygulamaya konulması, önümüzdeki süreçteki önemli önceliklerimizdendir.”

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adımının da memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, “Bu zor süreçte; mali disiplin, serbest piyasa kuralları, mali kurulların sağlıklı işleyişi, enflasyonla mücadele, üretim ve ihracatın aksatılmadan sürdürülmesi ve milletimizin inancı, sorunların çözümü için en önemli reçete olacaktır. Bizler de iş insanları olarak, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” dedi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu hükümete ve Türk iş dünyasına çağrıda bulunarak “Ortak akılla Türk ekonomisinin mevcut sorunlarını aşabilmesinin şartlarının yaratılması için, hükümetimiz ve tüm iş dünyasıyla işbirliği içinde çalışmaya hazırız” denildi.

THY VE TÜRK TELEKOM’DAN ABD’YE REKLAM YOK

TÜRK şirketlerinin başlattığı “ABD’ye reklam verme” kampanyasına Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom da katıldı. ABD’nin Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımları nedeniyle Türk şirketlerinin başlattığı “ABD’ye reklam verme” kampanyasına THY ve Türk Telekom da dahil oldu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “(#ABDyeReklamVerme) THY olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” dedi. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de “Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir” diye konuştu.

TAİK’TEN MÜZAKERE ÇAĞRISI

TÜRKİYE ile ABD arasındaki kadim dostluk ve stratejik ittifağın ağır bir yara alma tehdidiyle karşı karşıya geldiğini belirten Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “İki ülkenin dirayetle geliştirip, güçlendirdikleri dostluk ve ittifak temeline dayalı ilişkilerin bugünkü görüntüsünü hiçbir şekilde hakketmediğine inanıyoruz. Karşılıklı yaptırım söylemleriyle gerginliğin tırmandığını görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Öte yandan, böylesine hassas bir dönemde, bir yandan diplomatik temasların devam etmesini de olumlu buluyoruz. Zira, müzakere masasına dönüldüğü takdirde, demokrasiye ve hukuka inanmış iki dost ülke arasında çözülemeyecek sorun olmadığını düşünüyoruz. Mevcut bütün sorunların, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı duyularak yürütülecek diplomasi yoluyla ve iki başkanın ağırlıklarını koyması suretiyle çözüleceğine gönülden inanıyoruz” dedi.

Yalçındağ, şunları söyledi: “Bu çerçevede Sayın Başkanların mevcut sorunların tehdit ve yaptırımlar yerine diplomatik kanallar kullanılarak ve karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde çözüm yoluna girmesi için bir kez daha ağırlıklarını koymaya çağırıyor, iki ülke ilişkilerini tekrar rayına ancak iki liderin koyabileceklerine olan samimi inancımızı da bu vesileyle yeniden vurgulamakta yarar görüyoruz.”

İNŞAATLARDA ARTIK ABD MENŞELİ ÜRÜN KULLANILMAYACAK!

SATIŞLAR TL ÜRETİM YERLİ

Dolarda görülen spekülatif hareketlere karşı bir adım da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıkladı. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar” dedi. Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

BAYRAMDAN SONRA YENİ KAMPANYA

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ise, tüketicilere önemli avantajlar sunan bir kampanya hazırlığında olduklarını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirten Elmas, “Düşük faiz oranı ve düşük peşinatlı kampanya bayramdan sonra devreye girecek. 15 Temmuz sonrası inşaat sektörü nasıl hızlı aksiyon aldıysa yine alacak. Bu tecrübeye sahibiz. Türkiye ve gayrimenkul sektörü yoluna güvenli adımlarla devam ediyor. Sektörün tüm paydaşlarıyla çalışmalar yapılıyor” dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, sektör olarak ana hedefin Türkiye ekonomisine karşı açılan ekonomik saldırıyı bertaraf etmek ve kazanmak olduğunu söyledi. Durbakayım; “Buna benzer bir saldırıyı Cumhuriyetin ilk yıllarında da yaşamıştık. Ulu önder Kemal Atatürk’ün Kurtuluş savaşında dış güçlerin fiziki/silahlı saldırısında uyguladığı stratejiyi, şimdi biz aynı güçlerin başlattığı ekonomik saldırıda da uygulamalıyız. Yani hattı müdafaa yerine sathı müdafaa yapmalıyız. İnşaat sektörü olarak biz öncelikle malzeme alış ve konut satışındaki tüm para birimlerini Türk Lirası’na çevirmeliyiz. Yapım sözleşmelerindeki dövize bağlı ithal malzemelerin yerine yerli malzeme kullanmalıyız. Bu süreçte mali yapımızı korumak için döviz cinsinden borçları da Türk Lirası’na çevirmeliyiz” dedi.

DOLARI BOZDURUN

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Türkiye’nin, güçlü ve dinamik ekonomisi ve milli duruşu ile saldırıların üstesinden geleceğini belirterek, “Müteahhitlerimizden ellerindeki dövizlerini bozdurmalarını, ülkelerine ve geleceklerine sahip çıkmalarını önemle bekliyoruz” dedi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) ise tüm inşaat kalemlerinde yerli üretine geçmeye karar verdiklerini açıkladı. AYİDER Başkanı Melih Tavukçuoğlu, bundan sonra satış ve kira anlaşmalarını Türk Lirası cinsinden yapacağına da dikkat çekildi.