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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
22.03.2018 - 09:47, Son Güncelleme:

İranlı turistler, nevruzu zirvede kutladı

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İranlı turistler, nevruzu zirvede kutladı

İRANLI turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi’ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı. Kayak merkezindeki oteller de nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, yakılan nevruz ateşinden atlayarak dilekte bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken’e gelen İranlılar, gönüllerince eğleniyor. Türkiye’ye karayolu ile gelen İranlı turistler, Palandöken’deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Palandöken’de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Geceleri de otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.

Türkiye’nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı tur rehberi Hamed Samedian, "21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Palandöken’e geldik. Burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Muhteşem bir tatil yaşıyoruz. Nevruz Bayram’ının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

2011 Universiad Kış Oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) nedeniyle Palandöken’in büyük tanıtım yaptığını ifade eden Dedeman Oteli Genel Müdürü Serkan Ersoy, "Yaklaşık 200 İranlı misafirimiz var ama otele girişler hala devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İranlılar nevruz tatillerini Erzurum’da geçiriyor. Yaklaşık 90 santim karın bulunduğu pistler muhteşem. Hedefimiz Nisan’ın sonuna kadar Palandöken’de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.

 

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