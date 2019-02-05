Ä°ran petrolünü satmakta zorlanÄ±yor
Ä°ran Petrol BakanÄ± Bijen Zengene, ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulamasÄ±ndan sonra Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda Ä°ran'dan sadece TÃ¼rkiye'nin petrol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ran Petrol BakanÄ± Bijen Zengene, ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulamasÄ±ndan sonra Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda Ä°ran'dan sadece TÃ¼rkiye'nin petrol aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ranlÄ± Ã–ÄŸrenciler Haber AjansÄ±'na (ISNA) gÃ¶re, Zengene, "TÃ¼rkiye dÄ±ÅŸÄ±nda Avrupa'dan hiÃ§ bir Ã¼lke Ä°ran'dan petrol almÄ±yor. Yunanistan ve Ä°talya ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan muaf tutulmuÅŸtu fakat Ä°ran'dan petrol almÄ±yorlar. Kendileriyle bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸimizde de bize cevap vermiyorlar." dedi.Â
"IRAK'IN 2 MÄ°LYAR DOLAR BORCU VAR"Â
Ä°ran'Ä±n Irak'a ayda 200 milyon dolar tutarÄ±nda doÄŸal gaz ihraÃ§ ettiÄŸini dile getiren Zengene, "Ä°ran'Ä±n ÅŸu an Irak'tan doÄŸal gaz ve elektrik ihracatÄ±ndan 2 milyar dolar alacaÄŸÄ± olduÄŸunu" ifade etti.Â
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