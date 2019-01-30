İran dijital dövizini tanıtacak
Ekonomik açıdan zor durumda olan İran, uluslararası piyasalara ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
İran’a karşı ABD'nin öncülüğünde başlayan ambargo ve yaptırımlar neticesinde İran yeni alternatifler üretmeye çalışıyor.
El Cezire kanalında yayınlanan habere göre, İran bu hafta içerisinde Ödeme Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Konferansı'nda Riyal temelli dijital dövizini tanıtacak.
İran bankalarına yönelik SWİFT erişiminin kısıtlanması nedeniyle İran’ın SWİFT için yeni bir alternatif bulması gerekiyor. Dijital döviz uygulamasının geniş çaplı uygulamaya geçip geçmeyeceği konusunda ise tereddütler devam ediyor.
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