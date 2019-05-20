Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriIrak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki
GeriEkonomi Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.05.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki

Petrol Bakanı Samir el-Gadban "Amerikan şirketindeki bazı çalışanların geçici veya ihtiyati olarak ayrılmasının Irak'ın güneyinde yer alan petrol sahalarındaki güvenlik durumuyla bir alakası yok. Bize göre bu kabul edilemez ve gerekçesiz" dedi.

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi ExxonMobil çalışanlarının Basra'daki petrol sahasından çekilmesinin "gerekçesiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gadban, diğer kentlerde olduğu gibi Irak'ın güneyinde de sosyal koşullar ve güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu, uluslararası şirketlerin de petrol sahalarında serbest ve güvenli bir şekilde çalıştığını ifade etti. 

Amerikan ExxonMobil şirketi çalışanlarının sahadan çekilmesinin bölgede yaşanan siyasi gerilimle alakalı olduğunu bildiren Gadban, şunları kaydetti: 
"Amerikan şirketindeki bazı çalışanların geçici veya ihtiyati olarak olarak ayrılmasının Irak'ın güneyinde yer alan petrol sahalarındaki güvenlik durumuyla bir alakası yok. Bize göre bu kabul edilemez ve gerekçesiz çünkü uluslararası diğer şirketler petrol sahalarının geliştirilmesi için serbest ve güvenli bir şekilde çalışıyor." 

Gadban, ExxonMobil yetkililerinden açıklama beklediklerini belirterek, Batu Kurna petrol sahasını geliştirmek için yapılan uzun vadeli sözleşme gereğince çalışanların geri dönmesi çağrısında bulundu. 

Irak'taki Basra Petrol, Batı Kurna petrol sahasındaki 30 yabancı personelin güvenlik nedeniyle dün Irak'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çekildiğini açıklamıştı. 

Suudi Arabistan'da geçen salı günü 2 petrol pompa istasyonuna "drone" ile saldırı düzenlenmiş, geçen pazar günü de 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Bakan Varank: 146 genç girişimcimize hibe desteği vereceğiz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomik alanda istiklal mücadelesi veriyoruz

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuzlaması bekleniyor

2019'un tatil rotaları açıklandı! Türkiye'den de bir yer listeye girdi