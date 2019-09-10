İnşaat malzemelerinin ihracatı yeniden hızlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİnşaat malzemelerinin ihracatı yeniden hızlandı
GeriEkonomi İnşaat malzemelerinin ihracatı yeniden hızlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.09.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

İnşaat malzemelerinin ihracatı yeniden hızlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İnşaat malzemelerinin ihracatı yeniden hızlandı

İnşaat malzemeleri ihracatı, temmuz ayında miktar bazında 4,56 milyon ton olarak gerçekleşirken, 1,96 milyar dolarlık değerle tüm zamanların rekorunu kırdığı mayıs ayının ardından bu yılın ikinci en yüksek aylık değerini yakaladı.

İnşaat malzemeleri ihracatı, temmuz ayında miktar bazında 4,56 milyon ton olarak gerçekleşirken,1,96 milyar dolarlık değerle tüm zamanların rekorunu kırdığı mayıs ayının ardından bu yılın ikinci en yüksek aylık değerini aldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında önemli ölçüde hızlandı. İhracat Değer Endeksi söz konusu dönemde bir önceki aya göre yüzde 44, İhracat Miktar Endeksi ise yüzde 34,4 yükseldi. İhracat Birim Fiyat Endeksi'nin bir önceki aya göre arttığı temmuz ayında, İhracat Değer Endeksi geçen yılın temmuz ayının da 7,32 puan üzerinde gerçekleşti.

TEMMUZ AYI İHRACATI 1,96 MİLYAR DOLAR

İnşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak temmuz ayında 4,56 milyon ton, değer bazında ise 1,96 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracat bu yılın ikinci en yüksek aylık değerini yakaladı.

İhracat birim fiyatları haziran ayında 0,40 dolar iken temmuz ayında 0,43 dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında ihracat birim fiyatı 0,52 dolar seviyesinde bulunuyordu.

İnşaat malzemeleri ithalatı da temmuz ayında 227,6 bin tonla yılık en yüksek ikinci aylık değerini aldı. İthalatın 635 milyon dolar olduğu temmuz ayında, ithalat birim fiyatları kilogram başına 2,79 dolara yükseldi. Böylece ithalat birim fiyatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış gösterdi.

ÇALIŞMA GÜN SAYISI NORMALLEŞİNCE İHRACATTA SIÇRAMALAR YAŞANDI

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile dalgalanmalar gösteriyor. Temmuz ayında çalışma gün sayısının normalleşmesiyle Türkiye'nin sanayi ürün ihracatında tüm göstergeler önemli ölçüde arttı. Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 22,4 yükseldi.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,3, yıllık bazda yüzde 15,1 yükseldi. Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2018 temmuzda 1,75 dolar iken bu yılın temmuz ayında 1,54 dolar oldu.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise geçen yılın temmuz ayında 3,14 dolarken, bu yılın aynı ayında 2,95 dolar olarak gerçekleşti.

ALT ÜRÜN GRUPLARINDA İHRACAT FİYATLARI DÜŞERKEN MİKTARLAR VE DEĞERLER ARTTI

Temmuzda 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak iki haneli rakamlarda oldu.

Söz konusu dönemde aylık bazda ihracat birim fiyatı artan tek sektör yüzde 4,3 ile prefabrik yapılar oldu. Mineral ürünlerin ihracat birim fiyatları yüzde 18,8, kimyasalların ihracat birim fiyatı yüzde 14, yalıtım malzemeleri ürünlerinin ihracat birim fiyatları yüzde 2 geriledi.

Yıllık bazda ise 8 alt ürün grubunun 7'sinin ihracatı miktar olarak arttı. Bu dönemde, prefabrik yapılar yüzde 16,6 ile miktar olarak ihracatı düşen tek alt sektör oldu.

Temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 68,8 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör ise yüzde 35,1 ile mineral ürünler oldu. Prefabrik yapıların ihracatı miktar olarak temmuzda geçen yılın aynı ayının altında kaldı.

2019 temmuzda 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre arttı. En yüksek ihracat değer artışı yüzde 37,1 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşirken, yalıtım malzemelerinde değer olarak ihracat yüzde 22,8 arttı. Değer olarak ihracatı düşen tek alt sektör ise yüzde 13 ile prefabrik yapılar oldu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye ve Japonya arasında havacılıkta iş birliği
Dev fuara sayılı günler kaldı! İşte en yeni arabalar
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Türkiye en dikkat çekici ülkelerden biri
Son dakika... Türkiye Bankalar Birliği'nden borç stoku açıklaması