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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.04.2018 - 07:54, Son Güncelleme:

İnanlar İnşaat'tan tapu oyunu... 1.1 milyon TL ödeyip tapusunu alamayınca dava açtı

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İnanlar İnşaat'tan tapu oyunu... 1.1 milyon TL ödeyip tapusunu alamayınca dava açtı

İflasını isteyen ve geride yüzlerce mağdur bırakan İnanlar İnşaat'a 1.1 milyon TL ödeyip tapusunu alamayan Ezgi Yüce, tapuya haciz konulduğunu görünce dava açtı. Aynı sitede 90 mağdur olduğu, 19 daireye 35 milyon TL'lik ipotek ve haciz konulduğu ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, ortadan kaybolup iflas talebini Twitter'dan duyuran Serdar İnan'ın şirketi İnanlar İnşaat, geride 12 projede yaklaşık 900 mağdur bıraktı. Daire sahipleri inşaat firmasının kredi oyunu ile karşı karşıya kaldı.

İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy'deki lüks site de bu projelerden biri. Evlerini teslim aldıktan sonra tapularını almak isteyen daire malikleri, 'konut kredisi' yerine kendilerine 'proje kredisi' kullandırıldığını öğrenince şirketin borcuna ortak olmuş oldu. 90 kadar site sakini, tapularının üzerine milyonlarca TL'lik ipotek ve haciz konulduğunu öğrendi. İnanlar İnşaat'ın yarım milyar TL'lik borcuyla karşı karşıya kalan daire sahipleri, soluğu mahkemede aldı.

TAPUYU TESLİM ETMEDİ

Mimar Ezgi Yüce de avukatı Eren Özden aracılığıyla yaşadığı Uskumruköy'deki dairesinin tapusunu alabilmek için dava açtı. İstanbul Tüketici Mahkemesi'nde İnanlar İnşaat ve Turkland Banka açılan dava dilekçesinde, 'tapu oyunu' şöyle anlatıldı:
Ezgi Yüce, 26 Ekim 2016'da daireye ilişkin şirketle kredisiz gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzaladı. Yüce, 1 milyon 100 bin TL'yi ödeyip dairesini aldı. Ama şirket tapuyu devretmedi. Serdar İnan, yurtdışına kaçarak şirketin iflas ettiğini açıkladı. 1.5 yıldır dairede yaşayan Ezgi Yüce, 'ilanlar İnşaat adına gözüken tapu kaydının iptali ve adına tescili için mahkemeye başvurdu. Satış sözleşmesini imzaladığında taşınmazın üzerinde haciz ve ipotek bulunmadığını belirten Yüce, Turkland Bank tarafından kendi dairesinin de aralarında olduğu 19 daireye 35 milyon TL'lik ipotek konulduğunu belirtti. İpoteğin tam olarak ne zaman konulduğu, nasıl gizlendiği tespit edilemedi.

'KÜTÜKLER GÖSTERİLMEDİ'

Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün İnanlar İnşaat'a ait tapu kütüklerini alım yapacak kişilere göstermediği, kişilere kanuni haklarını kullandırmadığı da iddia edildi. Dilekçede, finansman kredilerine bağlı olarak bağımsız taşınmazlara ipotek konulmasının, bu ipotekler üzerinden ikinci defa aynı taşınmazdan çıkar sağlanmasının dolandırıcılık olduğu kaydedildi. Özden, tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

İnanlar İnşaattan tapu oyunu... 1.1 milyon TL ödeyip tapusunu alamayınca dava açtı

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