İmar barışında 2019 tarifesi

Yaklaşık 2 haftadır yeni ödeme sisteminin belli olması için kapalı olan başvuru sistemi yeniden açıldı. İmar barışına yeni başvuru yapanlar 2019 arsa emlak değerleri üzerinden ödeme yapacak. Arsa değerleri 2019’da yüzde 11. 865 oranında arttığı için yeni başvuru yapanların ödeyeceği tutar da buna bağlı olarak artacak. 2018’de başvuru yapıp ödemesini yapmayanlar için ise 2018 rakamları geçerli olacak. Vatandaşın başvuru tarihi dikkate alınacak.

İmar barışında vatandaşın yapı kayıt belgesi alması için gerekli bedel şöyle belirleniyor:

NASIL HESAPLANACAK

Arsa emlak değeri ile yapının yaklaşık maliyeti toplanıyor. Konutlarda bu bedelin yüzde 3’ü, ticari kullanımlarda yüzde 5’i ödeniyor. Emlak değeri belediyeler, yapı maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Vatandaş tapuda yapılacak her işlem için (cins değişikliği, kat mülkiyeti kurulması gibi) ödenen bedel kadar bir bedel daha ödüyor.

Alınan karara göre imar barışına yeni başvuranlar 2019’un güncel emlak değerleri üzerinden hesaplama yapacak. Ödeme yapacak vatandaş için iyi haber ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık kendi belirlediği yapı maliyetinde bir artış olmayacağını duyurdu. Yani yeni dönemde 2019 emlak değeri ile bakanlığın 2018’de açıkladığı yapı değerleri toplanarak yapı kayıt belgesi bedeli belirlenecek.

Yapı maliyet bedeli belirlenirken kullanılacak birim maliyet bedeli şöyle; tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 TL, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekaresi 600 TL, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1000 TL, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekaresi 1600 TL, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel gibi

yapılar için metrekaresi 2000 TL.

ÖRNEK HESAPLAMA: BEŞİKTAŞ’TA 5 KATLI 10 DAİRELİ BİR APARTMAN

Arsa alanı: 300 m2

Yapı alanı: 10 daire X 100 metrekare : 1.000 m2

Arsa rayici: 4 bin TL

Bina yapım maliyeti:

1000 m2 X1000 TL: 1 milyon TL

Arsa rayiç değeri: 300 m2 X4000 TL: 1 milyon 200 bin TL

1 milyon TL + 1 milyon 200 bin TL:

2 milyon 200 bin

Bina için ödenecek tutar (yüzde 3) 66 bin TL