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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İmar barışında 2019 tarifesi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
İmar barışında 2019 tarifesi

MÜLKİYET ve imar sorunu olan yapılara yasallık kazandıran imar barışında 2019 tarifesi belli oldu.

Yaklaşık 2 haftadır yeni ödeme sisteminin belli olması için kapalı olan başvuru sistemi yeniden açıldı. İmar barışına yeni başvuru yapanlar 2019 arsa emlak değerleri üzerinden ödeme yapacak. Arsa değerleri 2019’da yüzde 11. 865 oranında arttığı için yeni başvuru yapanların ödeyeceği tutar da buna bağlı olarak artacak. 2018’de başvuru yapıp ödemesini yapmayanlar için ise 2018 rakamları geçerli olacak. Vatandaşın başvuru tarihi dikkate alınacak.
İmar barışında vatandaşın yapı kayıt belgesi alması için gerekli bedel şöyle belirleniyor:

NASIL HESAPLANACAK

Arsa emlak değeri ile yapının yaklaşık maliyeti toplanıyor. Konutlarda bu bedelin yüzde 3’ü, ticari kullanımlarda yüzde 5’i ödeniyor. Emlak değeri belediyeler, yapı maliyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Vatandaş tapuda yapılacak her işlem için (cins değişikliği, kat mülkiyeti kurulması gibi) ödenen bedel kadar bir bedel daha ödüyor.

Alınan karara göre imar barışına yeni başvuranlar 2019’un güncel emlak değerleri üzerinden hesaplama yapacak. Ödeme yapacak vatandaş için iyi haber ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık kendi belirlediği yapı maliyetinde bir artış olmayacağını duyurdu. Yani yeni dönemde 2019 emlak değeri ile bakanlığın 2018’de açıkladığı yapı değerleri toplanarak yapı kayıt belgesi bedeli belirlenecek.
Yapı maliyet bedeli belirlenirken kullanılacak birim maliyet bedeli şöyle; tarımsal amaçlı basit binalar için metrekaresi 200 TL, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekaresi 600 TL, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekaresi 1000 TL, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekaresi 1600 TL, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel gibi
yapılar için metrekaresi 2000 TL.

ÖRNEK HESAPLAMA: BEŞİKTAŞ’TA 5 KATLI 10 DAİRELİ BİR APARTMAN

Arsa alanı: 300 m2
Yapı alanı: 10 daire X 100 metrekare : 1.000 m2
Arsa rayici: 4 bin TL
Bina yapım maliyeti:
1000 m2 X1000 TL: 1 milyon TL
Arsa rayiç değeri: 300 m2 X4000 TL: 1 milyon 200 bin TL
1 milyon TL + 1 milyon 200 bin TL:
2 milyon 200 bin
Bina için ödenecek tutar (yüzde 3) 66 bin TL

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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