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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
03.08.2018 - 01:49, Son Güncelleme:

İlk ve son kararı verecek!

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İlk ve son kararı verecek!

Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) verilen yetkilerin büyük bölümü artık Cumhurbaşkanı’nda toplanacak. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.

ÖZELLEŞTİRMELERDE artık ilk ve son kararı Cumhurbaşkanı verecek. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre, özelleştirme yasasıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’na (ÖYK) verilen yetki ve görevleri Cumhurbaşkanı kullanacak. Bu yetki ve görevler arasında, kuruluşların özelleştirme programına alınması ve yapılan ihalelerde verilen nihai kararları onaylamak da bulunuyor. Genelgeye göre, Yüksek Planlama Kurulu’na verilen “ülkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak”, “yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek” ve “toplu konut idaresi bütçesini onaylama” görevleri Cumhurbaşkanına veriliyor. Yap-işlet-devret kapsamında ve sağlıkta kamu-özel ortaklığı mevzuatı kapsamında Yüksek Planlama Kurulu’nun yetkileri de Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Yüksek Planlama Kurulu’nun “iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmaya” ilişkin görevi ise, artık Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından yürütülecek. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, kalkınma planları, yıllık programları uygunluk ve yeterlilik bakımından inceleyecek. Bunun dışında diğer görev ve yetkiler de, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla, Cumhurbaşkanı’na devredilecek.

DİĞER KURUM VE MAKAMLAR
Genelgeyle, KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteleri görev ve yetkilerinin verildiği diğer kurum ve makamlar şöyle:

- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı  

- Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

- Bölgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

- Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı  

- Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  

- Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu  

- Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı  

-  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu  

-  Siber Güvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı  

- Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı  

- Biyogüvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı  

-  Yüksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı  

- Sosyal Yardımlaşma, Dayanışmayı Teşvik Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 

- Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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