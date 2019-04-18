İlave vergileri kaldırın!

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan demir çelik ürünlerinde Türkiye’ye münhasıran uygulanan ilave vergilerin kaldırılmasını istedi. Bakan Pekcan Ross ile Washington’da TAİK-ATC yıllık konferansında yaptığı konuşmanın ardından ABD’li mevkidaşı ile görüştü. Edinilen bilgiye göre iki bakan arasında yapılan görüşmede Türkiye ile ABD arasında Başkan Trump’ın koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için gerekenler gündeme geldi. Görüşmede Bakan Pekcan’ın uzun süredir iki ülke ticaret gündeminde yer alan ABD’nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerinin kaldırılmasını ve Türkiye’nin ABD’nin genelleştirilmiş tercihler sistemindeki yerine korumasına yönelik mesajlar verdiği öğrenildi.

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU

Diğer taraftan, iki ülke arasındaki dijital ekonomi alanında ortak faaliyetlerin de gündeme gelen konular arasında yer aldığı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin Ticaret Bakanlıkları arasında söz konusu konularda ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Pekcan, ABD’nin başkenti Washington’da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37. Ortak Yıllık Konferansı’nın ikinci gününde düzenlenen öğle yemeğinde de katılımcılara hitap etti. Ruhsar Pekcan konuşmasında “ABD’nin Ticareti Genişletme Yasası’nın 232. bölümü kapsamında, çelik ve alüminyum ihracatında Türkiye’ye de uyguladığı ek vergilerle ilgili tutumunu değiştirmesini şiddetle istiyoruz. Ayrıca Türkiye’nin otomotiv endüstrisi için gümrük önlemlerinden muaf tutulacağını umuyoruz. ABD’den, Türkiye’nin genelleştirilmiş tercihler sistemi statüsünü korumasını bekliyoruz” dedi.

Beyaz Saray’da önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını da aktaran Pekcan, “Hepimiz Türk-Amerikan ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Ticaret hacmimiz, 20.7 milyar dolar. Hedefimiz bunu 75 milyar dolara çıkartmak. Dolayısıyla her sektöre ve ürüne odaklanacağız” dedi.

TÜRK AMERİKAN İŞBİRLİĞİ BÖLGELERİ

BAKAN Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri kurmak için yeni bir vizyon üzerinde çalıştıklarını, bu bölgeler için mevcut teşviklerin yanı sıra bunlara vergi teşvikleri de sağlanacağını belirtti. Pekcan, şunları söyledi:

“Bu bölgeler, Türk-Amerikan işbirliği bölgeleri olabilir. Tüm Amerikan yüksek teknoloji firmalarını, ihtisas serbest bölgelerine yatırım yapmaya davet ediyorum. Bakanlığımızın ihtisas serbest bölgeler kurma çabalarını desteklemenizi rica ediyorum. Amerikan yüksek teknoloji şirketleri ya kendileri ya da Türk şirketleriyle beraber buralarda yatırım yapabilirler. Ben ve meslektaşlarımın serbest bölgelerimize yatırım tercihinde size koşulsuz yardım sağlamaya her zaman hazır olduğumuzu da belirtmek isterim” dedi.

TRUMP’IN DAMADI VE KIDEMLİ DANIŞMANI JARED KUSHNER: TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNİ HENÜZ DEĞERLENDİREMEDİK





ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner TAİK ATC konferansının kapanışında yaptığı konuşmada Başkan Trump’ın projelerini anlattı ve bundan sonra iki ülke ilişkilerinin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Kushner, “İki ülke arasındaki potansiyelinin şimdiye kadar realize edilememesine şaşırıyorum. Türkiye’nin potansiyelini bugüne kadar değerlendiremedik. Farklı sektörlerde yeni yollar yeni işbirlikleri bulmak bizim işimiz olmalı. Bundan sonra bu potansiyelden faydalanmak için daha fazla işbirliği yapalım” dedi.