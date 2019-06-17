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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
17.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İlaçta 480 milyon liralık tasarruf

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
İlaçta 480 milyon liralık tasarruf

Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl kanser ilaçlarında iki yıl süreli ihaleye çıkmasının tasarruf getirdiği, ancak yerli üreticiyi olumsuz etkilediği belirtildi.

İki yıl süreli alım kararının yaklaşık 480 milyon lira tasarruf sağladığı ifade edilirken, belirlenen süre boyunca ihale açılmayacak olmasının yatırım yapan yerli firmaları finansman zorluğuna düşürdüğü kaydedildi.

RAPOR GÖNDERDİLER

Biyoteknolojik ilaç üretimi bir süre önce stratejik teşvik yatırım alanına alınarak özel teşviklerle desteklenmeye başladı. Bunun üzerine yerli ilaç firmaları da yatırımlarını biyoteknolojik ilaç üretimine kaydırdı. Bu kapsamda yerli firmalar üretimini yapacakları iki biyoteknolojik ilacın ithalatına başladılar. Bu ilaçların “Bedeli ödenecek ilaçlar listesine” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınması ile Türkiye’de tekel durumunda olan bazı yabancı firmarla yerli firmaların rekabetini gündeme geldi. Rekabetin ilaç alımında 480 milyon liralık bir tasarruf sağladığı ileri sürüldü.

Yerli ilaç firmalarının geçen hafta bir raporla ilgili bakanlıklara sunduğu raporda, Türkiye’de biyobenzer ilaç üretimini hedefleyen yerli firmaların kurdukları fabrikaların üretime hiç başlayamadan kapanmak zorunda kalacağına dikkat çekilerek, “Bazı ilaç sektörü temsilcilerinin ürünlerinde bu denli yüksek bir fiyat indirimi yapmasının, önce ithal suretiyle temin edilmeye başlanan, daha sonra da Türkiye’de üretimi için sözleşme yapılarak fabrika yatırımlarına girişen yerli firmaların kanser ilaçlarını Türkiye’de üretemez hale getirilmesinin amaçlandığı düşünülmektedir” denildi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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