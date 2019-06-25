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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İktisat kitabı artık ‘cep’ uygulamasında

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
İktisat kitabı artık ‘cep’ uygulamasında

Makro ekonomi ve mikro ekonomi ders kitapları “cep telefonu uygulamasına” dönüştü.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Hacettepe Üniversitesinden iki akademisyen; bu alanda yazdıkları iki kitabı, android tabanlı cep telefonu uygulaması olarak yayınladılar. Uygulamada hareketli grafikler, etkileşimli içerik, deneme testleri ve ekonomi haberlerinden destek alınıyor.

6 YILLIK ÇABA

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. A. Talha Yalta, kitaplarının 6 yıllık bir çalışma ve emeğin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi. Yalta, “Bir kitabın cep telefonu uygulaması olarak tasarlanarak, Google Play Store’da yayınlanmasının örneği ülkemizde neredeyse yok. ‘Modern Makroekonomiye Giriş’ isimli uygulama-kitabımıza, cüzi bir rakamla, Google Play Store’dan ulaşmak mümkün. Kitap indirildikten sonra, internet gerekmeden de açılıp kullanılabiliyor. ‘Modern Mikroekonomiye Giriş’ uygulaması da Eylül ayında çıkacak. Uygulama-kitaplarda 100’den fazla açıklamalı şekil ve tablo, 300’den fazla tam çözümlü soru var. Böylece uygulamayı kullananlar, bir grafikle veya sayısal tabloyla karşılaştığında nasıl analiz edip, anlaşılır biçimde bunu dile getirebileceğini, ayrıca ekonomiyle ilgili karmaşık bir soruyu nasıl anlayıp, çözebileceğini de bu kitapta buluyor” dedi.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof Dr. Yasemin Yalta da, uygulama kitapları Eylül ayına kadar kağıt baskı olarak da yayınlayacaklarını ve her birinin 550-600 sayfaya ulaştığını söyledi. Uygulama-kitapların hareketli birçok grafik ve çizim içerdiği için konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayacağını kaydeden Yalta şunları söyledi: “Ekonomi öğrenmeyi, adeta parmak ucumuza kadar getirdik. Öğrenciler istedikleri her an bu uygulamayı cep telefonları üzerinden açarak konuları okuyabilirler, deneme testlerini çözüp, başarılarını anında değerlendirebilirler.”

 

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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