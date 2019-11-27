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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

İklimlendirme sektörünün Fransa’ya ihracatı yüzde 17.8 arttı

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İklimlendirme sektörünün Fransa’ya ihracatı yüzde 17.8 arttı

TOBB Başkanı ve ICCIA Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu "TOBB ve ICCIA iş birliğinde çalışma başlattığımız, İslam Odası Tahkim Merkezi, İstanbul’da faaliyete başlıyor. Merkeze ilişkin anlaşma, Ticaret Bakanlığımız ve ICCIA arasında imzalanacak. İnşallah bu sayede, aramızdaki ticareti ve yatırımları cazip hale getirip, artıracağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı’nın bakanlar oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, birlikte rahmet ve bereketin, ayrılıkta azabın olduğunu belirtti.

“Bizler ayrı düştüğümüz için, rahmeti ve bereketi kaybettik” diyen Hisarcıklıoğlu, “İslam ülkeleri olarak, birliği, beraberliği, dayanışmayı seferber etmemiz gerekirken, enerjimizi ve kaynaklarımızı, aramızdaki çekişmelerle heba ediyoruz. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. Bölücü değil, birleştirici olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, İslam dünyasının içinde bulunduğu kötü tabloyu değiştirmenin tek formülünün bir araya gelmek olduğunu aktararak, bunun en önemli yolunun ticaret olduğuna, ticaretin en büyük barış kaynağı olduğuna işaret etti.

Ticaret yapanın, savaşı konuşmadığını, birbirine kötü bakmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu nedenle önce, ülkelerimiz arasındaki ticari engelleri kaldırmalı, birbirimizle ticareti artırmalıyız. Bu konuda, son dönemde, ilerleme olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, İslam ülkeleri arasındaki ticaret oranının yüzde 20’ye ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Elbette bu oran yeterli değil. Yapacak daha çok işimiz var. İşte şimdi önemli bir adım daha atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, TOBB ve ICCIA iş birliğinde çalışma başlattığımız, İslam Odası Tahkim Merkezi, İstanbul’da faaliyete başlıyor. Merkeze ilişkin anlaşma, Ticaret Bakanlığımız ve ICCIA arasında birazdan burada imzalanıyor. İnşallah bu sayede, aramızdaki ticareti ve yatırımları daha da cazip hale getirip, artıracağız”

“İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI HAYATA GEÇİRİLMELİ”

İslam ülkeleri arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını (TIPS-OIC) hayata geçirmesi gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Çalışmalarda son aşamaya gelindi. Artık bu işi de sonuçlandırmalıyız. Benzer bir sıkıntı vizeler konusu. İnsanlar, girip çıkarken zorluk yaşadıkları ülkeyle değil, rahat ulaşabildikleri ülkeyle ticaret yapar, yatırım yapar. Zaten inancımız ne diyor; 'Bütün Müslümanlar kardeştir.' Aramızdaki kardeşliği tesis ettiğimiz zaman hem bu dünyada hem ahirette kazanırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, bu seneki toplantının gündem maddesinin gıda olduğunu anımsatarak, “Doğru bir gündem maddesi belirlenmiş. Zira dünyayı doyuran kimse, dünyanın lider ülkesi de odur. Türkiye bu alanda çok önemli yatırım ve ihracat fırsatları sunuyor.” dedi.

Türkiye'nin, tarımsal hasılada Avrupa’da 1. dünyada 7. sırada olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 70 milyar dolarlık bitkisel ve hayvansal üretimi olduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün, 18 milyar dolarlık ihracat, 13 milyar dolarlık ithalat yaptığına işaret ederek, “Sizler de Türkiye’de yatırım yaparak, bu potansiyeli, hep birlikte kazanca dönüştürebilirsiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul'da kurulacak İİT Tahkim Merkezi'ne ilişkin ""Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imzalandı.

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