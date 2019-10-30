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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

İkinci el otomotiv piyasası canlılığını koruyor

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İkinci el otomotiv piyasası canlılığını koruyor

Türkiye ikinci el otomotiv online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti.

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılının dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 azalırken, ikinci el araç satışları yüzde 0,4 artış gösterdi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, 2019 eylül ayında sıfır binek ve hafif ticari araç pazarındaki satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. İlk 9 aylık dönemde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
39 azaldı.

İKİNCİ EL ONLİNE PAZARDA FİYATLAR ORTALAMA YÜZDE 11,3 ARTTI

İkinci el online pazarına bakıldığında ise geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

İkinci el online pazar satışlarının 9 aylık seyri incelendiğinde ocak ayında 129 bin 435 adet satış gerçekleştirildi. Şubat ayında 127 bin 370, martta 166 bin 76, nisanda 142 bin 934, mayısta 149 bin 933, haziranda 122 bin 631, temmuzda 143 bin 502, ağustosta 147 bin 612 ve eylül ayında da 138 bin 707 adet araç satışı yapıldı.

Buna göre ikinci el araç satışlarının en durgun olduğu ay haziran olurken, en fazla satış mart ayında kaydedildi.

2019 yılı ilk 9 ayda yüzde 15,9 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 3,6 ile E segmentinde görüldü. Segment bağımsız olarak bakıldığında, 2019 yılı başından itibaren, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 11,3 artış gerçekleşti.

LÜKS SINIFINI TEMSİL EDEN E VE F SEGMENTLERİNİN PAYI 7,2 OLDU

2019 yılı ocak-eylül döneminde ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 72, hafif ticari araçların payı da yüzde 28 olarak
gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ikinci el online pazarda yüzde 48,9'luk pay ve 449 bin 54 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,7 ile B segment ve yüzde 16,5'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,2 oldu.

EYLÜLDE İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 85'İ SATILDI

Yalnızca eylül ayında ise ikinci el online pazarda yüzde 47'lik pay ve 48 bin 476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 olarak gerçekleşti.

Ayrıca ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde, eylül ayında Türkiye 2'nci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 85’i satıldı. Önceki aya göre eylülde ilana çıkan araç sayısı yüzde 1 arttı.

İkinci el online pazarında eylülde araç bulunurluğunun artmasına rağmen fiyatlarda bir düşüş gerçekleşmedi. Eylül ayında fiyatlarda segmentten bağımsız ortalamada yüzde 2,7 artış gözlemlendi.

SIFIR ARAÇ SATIŞLARI ARTARSA, ARAÇ BULUNURLUĞU DA ARTABİLİR

Öte yandan, rapora göre, 1 Ekim-31 Aralık döneminde kamu bankalarının Türkiye'de üretilen binek ve hafif ticari araçlar için kredi faizlerini aylık 0,49-0,69 aralığına düşürme kararı, sektör yetkililerince olumlu karşılandı.

Bu kararın sıfır araç pazarı kadar ikinci el pazarını da olumlu etkileyeceği düşünülürken, sıfır araç satışlarının artması durumunda ikinci el pazarında da araç bulunurluğunun artma ihtimali çok yüksek olarak değerlendirildi.

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