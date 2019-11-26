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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İkinci el otomobilde satışlar neredeyse durdu

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İkinci el otomobilde satışlar neredeyse durdu

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, sıfır araçta yapılan yüksek indirimli kampanyalar ve takas imkanının ikinci el piyasasında durgunluğa neden olduğunu belirtti.

Kredi faizleri düştüğü için yüksek ölçüde indirim ve takas imkanı sunan sıfır araçlar nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında satışlar olumsuz etkilendi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, “Kredilerin düşmesi ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizi karşılamadı. Esnaf sıkıntıda şu anda” dedi.

Araç plazalarının stoklarını eritmek için sıfır otomobillere ÖTV indiriminin ardından bir de yıl sonu indirimi yapması nedeniyle fiyatlar da 10 ila 30 bin lira arasında düştü. Yapılan indirimlerden Adana’da bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf da etkilendi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sıfır otomobillere vatandaşın daha çok rağbet gösterdiğini söyledi.

“EN AZ 5 İLA 10 BİN LİRA HASAR KAYDI”

2. el otomobil alım satımı yapan esnafın otomobil bulmakta zorlandığını da belirten Güveloğlu, “Piyasada hasarlı, pert, ağır hasarlı otomobil çok. Bunlarda orijinalleri arasında fiyat farkına neden oluyor. Hasarsız otomobil bulmakta zorlanıyoruz. Satarken insanlarımız otomobilin hasar kaydına bakıyor. Bir otomobil servise gittiği zaman kaskodan 5 ila 10 bin arasında hasar kaydına neden oluyor. Bu da etkiliyor” diye konuştu.
Kredi faizlerinin düşmesinin ve dövizdeki dalgalanmanın ikinci el otomobil fiyatlarını arttırdığını aktaran Mehmed Güveloğlu, 2020 yılında fiyatların daha da artacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Kredilerin düşmesi de ikinci elde harekete neden oldu ama beklentilerimizin çok üstünde değil. Esnaf sıkıntıda şu anda. Dolar ve euronun artmasıyla ikinci el fiyatları da artıyor ancak yine de sıfır ve ikinci el arasında uçurum fiyat farkları var. 2020 yılında fiyatların düşmesi bekleniyor ancak ben öyle bir durumu beklemiyorum.”

Öte yandan, Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu vatandaşların ikinci el otomobil alımı yaparken kilometresine, hasar kaydına ve bakımlarının yapılma periyoduna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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