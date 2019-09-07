Gerekçe göstermeden yasakladılar... İki ülkeyi birbirine düşürdü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGerekçe göstermeden yasakladılar... İki ülkeyi birbirine düşürdü!
GeriEkonomi Gerekçe göstermeden yasakladılar... İki ülkeyi birbirine düşürdü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
07.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Gerekçe göstermeden yasakladılar... İki ülkeyi birbirine düşürdü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerekçe göstermeden yasakladılar... İki ülkeyi birbirine düşürdü!

Kanada, Çin’i gerekçe göstermeden kanola ithalatını yasaklaması nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Jim Carr, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in geçen mayıs ayında Kanada’dan aldığı kanola bitkisinde bazı zararlılar bulunduğunu gerekçe göstererek başlattığı yasak uygulamasında, bugüne kadar bir gelişme sağlanamadığını bildirdi.

Sorunu çözmek için bugüne kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alamadıklarını belirten Carr, “Hükümetimiz, kurallara dayalı uluslararası ticarette kararlıdır. Çin'in bu yılın başlarında Kanada kanolası konusunda endişelerini dile getirmesinden bu yana, endişeleri gidermek için başlatılan çalışmalarda ilerleme kaydedilemediği için Kanada, doğrudan çözümde bir sonraki adım olan DTÖ'de ikili istişareler istiyor" dedi.
Ülkesinin güçlü bir gıda denetim sistemine sahip olduğuna işaret eden Carr, DTÖ’nün duruma müdahil olmasını istedi.

Kanada’nın kanola üretiminin yüzde 40’tan fazlasını alan Çin, Kanada’ya sadece bu kalemde yıllık 2.7 milyar dolar ödüyor.  Çin’in ithalatı durdurması üzerine Kanada Hükümeti, zora giren kanola yetiştiricileri için 150 milyon dolarlık destek paketi açıklamıştı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler, Kanada’nın geçen aralık ayında Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’yu tutuklaması ile gerilmişti. Bu tutuklamadan 9 gün sonra misillemede bulunan Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve girişimci Michael Spavor'u casusluk şüphesiyle hapise attı.

Çin yönetimi geçen aylarda aldığı bazı kararlarla, Kanada’dan satın aldığı kanola bitkisi başta olmak üzere bazı tahıl ve domuz eti ürünlerine yasak getirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İki ülkeyi birbirine düşürdü! Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti
Dikkat: Çoğu kişi bilmiyor! Çift maaş alabilirsiniz
İstanbul Havalimanı 30 milyon yolcuya ulaştı
Bu yılın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu! Türkiye'den 2 yer listede