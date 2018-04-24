İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
BURAK ÇOŞAN
24.04.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

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İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

Japonya'dan 21 Nisan’da sabaha karşı 03.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki Japon turist, Sultanahmet’e gitmek için havalimanında transfer hizmeti veren bir acenteyle anlaştı. İddiaya göre iki Japon turist Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e 20 dakika süren yolculuk sonunda 1550 TL’lik ödeme yaptı.

TURU 1900 TL’YE SATTIK

Yurtdışından turist getiren MSİ Turizm aracılığıyla Japonya’dan gelen iki turist sabah saatlerinde kendilerini Türkiye’ye getiren acente ile temasa geçerek yaptıkları ödemeyi bildirdi. Bundan sonrasını MSİ Turizm’in sahibi Ertan Demirbaş anlatıyor:

“Tokyo’dan İstanbul gelen iki Japon turist havalimanında bizim asistanımızla buluşamıyor. Bu yüzden söz konusu transfer firması ile anlaşıyor. Ancak ortada çok büyük bir gariplik var. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk için 1550 TL’yi turistlerin kredi kartlarından çekiyorlar. Gelen Japonların biri 1946 diğeri ise 1949 doğumlu iki kadın. Bir gariplik olduğunu anlıyorlar. İmzaladıkları evrakları bize gönderdiler. Biz de transferi yapan firma ile görüştük. Bize ‘35 bin dolar kira ödüyoruz. Kaç liraya transfer yapacağımızı size mi soracağız’ diye cevap verdiler.

İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

Biz de bu cevap üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) firmayı şikayet ettik. Japon turistlere bu turu uçak dahil, 2 gün Kapadokya gezisi ve rehber hizmetiyle birlikte 380 Euro’ya satmıştık. Yani yaklaşık 1900 TL. Biz bu fiyata böyle bir turu satıyoruz. Ancak tek transferler 1550 TL alıyorlar. Eğer benim anlaşmalı olduğum firma ile bu transfer yapılmış olsaydı ödenecek rakam 120 TL artı KDV’ydi. Zaten Japon turisti zor getiriyoruz. Böyle olaylar olunca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor.”

İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

FİYATI AÇIKÇA SÖYLEDİK

Bu iddialar üzerine transferi yapan Azade Turizm’in yetkilileri ile temasa geçtik. Aldıkları ücreti kabul eden şirket yetkilisi şunları söyledi:

“Biz VIP transfer hizmeti veriyoruz. Araçlarımız çok lüks. Ayrıca şoförlerimiz İngilizce biliyor. Takım elbise ile hizmet veriyor. Biz fiyatı açıkça söyledik. Onlar da kabul etti. Herhangi bir şekilde gizli bir iş yapmadık. Bu konu şöyle değerlendirilebilir: ‘Bakırköy’de bir balık yiyorsunuz. Aynı Balığı Ortaköy’de yediğiniz zaman daha fazla ödeme yapıyorsunuz.  Biz aynı zamanda helikopter ile de transfer imkânı veren bir firmayız.”

İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL

Söz konusu yolculuk taksi ile yapılmış olsaydı ödenecek ücret 60 ile 70 TL arasında, lüks araçlarla hizmet veren Careem ve Uber gibi uygulamalar kullanılsaydı eğer ortalama 85-90 TL olacaktı.

 

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