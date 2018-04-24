İki Japon turiste transfer faturası: Yeşilköy’den Sultanhamet’e 1550 TL
Japonya'dan 21 Nisan’da sabaha karşı 03.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen iki Japon turist, Sultanahmet’e gitmek için havalimanında transfer hizmeti veren bir acenteyle anlaştı. İddiaya göre iki Japon turist Atatürk Havalimanı’ndan Sultanahmet’e 20 dakika süren yolculuk sonunda 1550 TL’lik ödeme yaptı.
TURU 1900 TL’YE SATTIK
Yurtdışından turist getiren MSİ Turizm aracılığıyla Japonya’dan gelen iki turist sabah saatlerinde kendilerini Türkiye’ye getiren acente ile temasa geçerek yaptıkları ödemeyi bildirdi. Bundan sonrasını MSİ Turizm’in sahibi Ertan Demirbaş anlatıyor:
“Tokyo’dan İstanbul gelen iki Japon turist havalimanında bizim asistanımızla buluşamıyor. Bu yüzden söz konusu transfer firması ile anlaşıyor. Ancak ortada çok büyük bir gariplik var. Yaklaşık 20 dakika süren yolculuk için 1550 TL’yi turistlerin kredi kartlarından çekiyorlar. Gelen Japonların biri 1946 diğeri ise 1949 doğumlu iki kadın. Bir gariplik olduğunu anlıyorlar. İmzaladıkları evrakları bize gönderdiler. Biz de transferi yapan firma ile görüştük. Bize ‘35 bin dolar kira ödüyoruz. Kaç liraya transfer yapacağımızı size mi soracağız’ diye cevap verdiler.
Biz de bu cevap üzerine Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) firmayı şikayet ettik. Japon turistlere bu turu uçak dahil, 2 gün Kapadokya gezisi ve rehber hizmetiyle birlikte 380 Euro’ya satmıştık. Yani yaklaşık 1900 TL. Biz bu fiyata böyle bir turu satıyoruz. Ancak tek transferler 1550 TL alıyorlar. Eğer benim anlaşmalı olduğum firma ile bu transfer yapılmış olsaydı ödenecek rakam 120 TL artı KDV’ydi. Zaten Japon turisti zor getiriyoruz. Böyle olaylar olunca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor.”
FİYATI AÇIKÇA SÖYLEDİK
Bu iddialar üzerine transferi yapan Azade Turizm’in yetkilileri ile temasa geçtik. Aldıkları ücreti kabul eden şirket yetkilisi şunları söyledi:
“Biz VIP transfer hizmeti veriyoruz. Araçlarımız çok lüks. Ayrıca şoförlerimiz İngilizce biliyor. Takım elbise ile hizmet veriyor. Biz fiyatı açıkça söyledik. Onlar da kabul etti. Herhangi bir şekilde gizli bir iş yapmadık. Bu konu şöyle değerlendirilebilir: ‘Bakırköy’de bir balık yiyorsunuz. Aynı Balığı Ortaköy’de yediğiniz zaman daha fazla ödeme yapıyorsunuz. Biz aynı zamanda helikopter ile de transfer imkânı veren bir firmayız.”
Söz konusu yolculuk taksi ile yapılmış olsaydı ödenecek ücret 60 ile 70 TL arasında, lüks araçlarla hizmet veren Careem ve Uber gibi uygulamalar kullanılsaydı eğer ortalama 85-90 TL olacaktı.
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